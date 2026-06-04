陳庭欣拍打戲意外重摔全身跌傷　大腿臀部手腕大面積瘀青傷勢驚人

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）今日（6月4日）現身出席《仁濟 x 淨綠慈善哥爾夫球賽》活動。在接受《香港01》訪問時，Toby 驚爆早前為無綫新劇《警是個大佬》開工拍攝動作戲份時意外受傷，導致全身多處瘀傷，兩隻手腕更要包上厚厚紗布，傷勢令人擔心！

爽身粉變「隱形殺手」 一起腳重摔落地

談到受傷經過，Toby 透露是在出發去旅行的前一天發生意外。當時她正為由 Bob（林盛斌）主演的新劇拍攝一場打鬥戲，場景模擬毒品交易：「個場戲講毒品交易，劇組就搵咗啲爽身粉黎扮毒品，點知拍完之後成地都係爽身粉。輪到我拍打戲嘅時候，一合起腳，就成個人跣到跌咗落地！」這次重摔讓 Toby 的大腿、臀部以及雙手手腕都大面積瘀青，她直言當時「成個跌咗落地下」，全身痛到不得了。

陳庭欣拍打戲雙手受傷。（IG: toby_yanyan)

陳庭欣拍打戲雙手受傷。（IG: toby_yanyan)

0.5秒的抉擇：寧願傷左手都不願放棄匹克球

有趣的是，Toby 笑言在跌倒的瞬間，腦海中竟然閃過一個奇特的主意：「喺跌落去嗰半秒鐘入面，我諗咗好多嘢！我同自己講：『千祈唔好跌親右手！』所以我用盡方法搵左手去頂。因為如果整傷右手，我就打唔到 Pickleball匹克球喇！」結果她成功保護了右手，但左手手腕則嚴重扭傷及擦傷。

陳庭欣拍打奮身演出。（IG: toby_yanyan）