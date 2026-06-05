簡慕華親證與金牌監製戚其義純友誼　李凱賢大膽追問阿戚性取向

撰文：河伯
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由伍詠薇和李凱賢（Brian）主持的HOY TV清談節目《九運會客室》，6月2日這一集請來伍詠薇兩位知心好友簡慕華（Rachel）及梁嘉琪擔任嘉賓。節目內容向來大膽辛辣，繼早前簡慕華在節目中自爆初出道時曾遭男同事非禮的震撼經歷後，製作組再釋出「辛辣版」影片，焦點落在簡慕華與金牌監製戚其義（阿戚）那段流傳多年的緋聞關係，引來網民熱烈討論。

簡慕華擔任《九運會客室》嘉賓。（影片截圖）

李凱賢逼供分享秘密

節目進入李凱賢主理的「辛辣多汁」環節，他向簡慕華發難，要求她即場分享閨密群組中的一個秘密。簡慕華與伍詠薇齊耍太極，笑稱姊妹之間根本沒有秘密可言：「我們有甚麼秘密？通常我們一群人去作弄別人。」眼見答案不合格，李凱賢毫不留情判罰，簡慕華只好無奈地說：「你選一個辣椒給我啦。」場面惹笑。

簡慕華與主持李凱賢。（《九運會客室》節目截圖）

李凱賢大膽追問

緊接李凱賢將話題轉向簡慕華與戚其義的關係，單刀直入要求她交代二人是否曾經拍拖。簡慕華坦然回應，斬釘截鐵表示二人從來不是傳聞中的情侶：「男女之間不一定沒有朋友可做，做得朋友，就一定是好朋友。」她更以已婚身份作佐證，直言若曾與對方有過戀人關係，婚後根本不可能繼續做朋友，而事實上她與戚其義至今仍不時聚會見面，足見關係純粹。惟李凱賢堅信直男不可能擁有純友誼空間，眼見簡慕華再三否認，竟大膽追問：「即係阿戚係Gay呀？」此話一出，鏡頭外的伍詠薇與梁嘉琪即失控大笑，簡慕華急忙再次強調「係好朋友」。整段對話火花四濺，徹底打破了流傳多年的緋聞疑團。

（左）戚其義為张可颐慶生。（小紅書@张可颐maggie）

從御用愛將到各自幸福

簡慕華在TVB時期深得金牌監製戚其義賞識，被外界封為「御用愛將」，二人多年來合作無間，攜手打造《火舞黃沙》、《天與地》及《心戰》等多部經典重頭劇。由於當年經常出雙入對，緋聞不脛而走，外界一直對這段撲朔迷離的關係諸多揣測。戚其義過往最為人熟知的情史，是與邵美琪長達七年的戀情，二人和平分手後仍保持好友關係，邵美琪更成為其「御用演員」。至於簡慕華，這段疑幻似真的緋聞最終於2017年畫上句號，她宣布與圈外中學同學結婚並移居加拿大，一度淡出幕前享受平靜婚姻生活，直至近年回流參演ViuTV劇集《大叔的愛》等作品才再度活躍。這次罕有在節目中親自剖白，終於為糾纏多年的緋聞作出了清晰有力的澄清。

《心戰》電視劇劇照。（豆瓣）
《大叔的愛》電視劇劇照。（豆瓣）
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