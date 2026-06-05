李子雄拍高質宣傳片獲讚視帝級演技　移居海南五百萬獨立屋享清福

撰文：亞瑟
出版：更新：

昔日憑《英雄本色》「大哥成」一角紅遍大江南北的66歲資深實力派演員李子雄，近年將事業重心全面移往內地。投資有道、身家豐厚的他，近日應海南警方邀請拍攝了一部防詐騙宣傳短片。沒想到這部短片憑藉高質素的製作、瘋狂反轉的「神劇本」以及李子雄魔性爆發的演技，被網民激讚為「史上最精彩的警匪防詐片」！

李子雄飾演富商被綁架。（抖音@海南警方）

富商被綁架竟「反客為主」反向詐騙綁匪

影片開頭充滿電影感，李子雄雙手被粗繩狠狠綁在廢棄工廠的椅子上，不停遭受兩名面目猙獰的綁匪毆打。正當觀眾以為這是一場嚴肅的生死決鬥時，第一個爆笑「反高潮」出現，兩名綁匪打到一半，竟然抓著頭互問：「等陣先，我哋其實想逼問佢啲乜嘢？」隨後綁匪切入正題，強迫李子雄打電話給太太索要天價贖金。面對生命威脅，戲骨李子雄不僅毫無懼色，下一秒更輕鬆挣脫身上的麻繩，瞬間「反客為主」變身人生導師，對著兩名年輕綁匪瘋狂說教：「而家仲搞綁架？呢啲根本係高風險、低回報嘅『夕陽產業』！周圍都天羅地網，你哋咁搞係冇前途㗎！」

李子雄狠批：「現在搞綁架？這根本是『夕陽產業』！」（抖音@海南警方）

正當大家以為大佬要勸綁匪金盆洗手時，劇情迎來最荒謬的終極大反轉！李子雄話鋒一轉，眼神突然變得極度貪婪且自信，竟從口袋掏出手機，向兩名綁匪瘋狂推銷一個號稱「穩賺不賠、年化報酬率高達380%」的內部投資App。兩名綁匪被他唬得一愣一愣，最後非但拿不到贖金，還乖乖把自己口袋裡的積蓄全數奉上投進假 App，上演了一場超爆笑的「老千反殺綁匪」戲碼。

更絕的是，影片結尾還有隱藏彩蛋：其中一位綁匪發現被騙後憤而報警，沒想到他的綁匪拍檔竟然是警方的臥底！最終，綁匪與李子雄飾演的詐騙犯相繼被捕，完美彰顯「邪不能勝正」的法治訊息。

大反轉，綁匪同夥竟然係阿sir。（抖音@海南警方）

網民大讚：高質到可以入圍金像獎

這部宣傳片之所以能大獲成功，全賴李子雄爐火純青的視帝級演技。他在劇中完美切換「無辜人質」與「貪婪詐騙犯」兩個極端角色，表情豐富、自帶強大氣場。他在片中更爆出多句神級金句，當中致敬經典的「古惑仔不用腦，一世都係古惑仔」更成為最新的網絡熱話。網民紛紛轉發大讚：「海南警方太有才了！」、「這劇本絕了，比現在很多院線電影還好看！」、「雄哥演反派騙子真的太有說服力，看完直接把防詐訊息刻進DNA！」

李子雄在劇中完美切換「無辜人質」與「貪婪詐騙犯」兩個極端角色。（抖音@海南警方）

戲外移居海南進駐500萬獨立屋

戲裡的李子雄因詐騙被捕，但現實生活中的他卻是真正的「人生勝利組」。近年他已經從原本定居的北京舉家搬遷到海南，更豪擲超過500萬元人民幣，購入一幢環境極其奢華的三層高巨型獨立屋。這棟豪宅內部裝潢氣派非凡，不僅擁有私家前後花園和獨立車位，一樓設有寬敞的巨型客廳與現代化廚房。二樓的三間睡房更全部配備超大露台，讓李子雄足不出戶就能將海南的明媚風光盡收眼底。

除了財富自由，李子雄的家庭生活亦十分愜意。他在2010年迎娶了比自己年輕20歲、在內地有「回族第一美女」之稱的太太王雅琦，兩人結婚多年恩愛如昔，目前育有一名8歲的兒子。據悉，兒子此前曾不幸罹患罕見的妥瑞症，一度令夫妻二人心力交瘁。不過在李子雄夫婦多年的悉心照料下，透過積極改善飲食習慣及配合藥物治療，現時兒子的情況已經大為好轉，生長發育健康。

李子雄兒子曾患抽動症。（影片截圖）
視后田蕊妮不幸再度患癌最新近照曝光　杜汶澤宣布復工出發前煲湯何猷君奚夢瑤億萬大婚閃盲全網　伴娘團全球頂級名媛圈身份起底李泳漢仍留印度拜佛修行　行為舉止異常疑與老婆爭執佛門中大叫姚焯菲搞見面會鍾柔美做嘉賓搏曝光　傳詹天文以合約換開演唱會
李子雄
香港藝人動向