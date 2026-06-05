李子雄拍高質宣傳片獲讚視帝級演技　移居海南五百萬獨立屋享清福

昔日憑《英雄本色》「大哥成」一角紅遍大江南北的66歲資深實力派演員李子雄，近年將事業重心全面移往內地。投資有道、身家豐厚的他，近日應海南警方邀請拍攝了一部防詐騙宣傳短片。沒想到這部短片憑藉高質素的製作、瘋狂反轉的「神劇本」以及李子雄魔性爆發的演技，被網民激讚為「史上最精彩的警匪防詐片」！

李子雄飾演富商被綁架。（抖音@海南警方）

富商被綁架竟「反客為主」反向詐騙綁匪

影片開頭充滿電影感，李子雄雙手被粗繩狠狠綁在廢棄工廠的椅子上，不停遭受兩名面目猙獰的綁匪毆打。正當觀眾以為這是一場嚴肅的生死決鬥時，第一個爆笑「反高潮」出現，兩名綁匪打到一半，竟然抓著頭互問：「等陣先，我哋其實想逼問佢啲乜嘢？」隨後綁匪切入正題，強迫李子雄打電話給太太索要天價贖金。面對生命威脅，戲骨李子雄不僅毫無懼色，下一秒更輕鬆挣脫身上的麻繩，瞬間「反客為主」變身人生導師，對著兩名年輕綁匪瘋狂說教：「而家仲搞綁架？呢啲根本係高風險、低回報嘅『夕陽產業』！周圍都天羅地網，你哋咁搞係冇前途㗎！」

李子雄狠批：「現在搞綁架？這根本是『夕陽產業』！」（抖音@海南警方）

正當大家以為大佬要勸綁匪金盆洗手時，劇情迎來最荒謬的終極大反轉！李子雄話鋒一轉，眼神突然變得極度貪婪且自信，竟從口袋掏出手機，向兩名綁匪瘋狂推銷一個號稱「穩賺不賠、年化報酬率高達380%」的內部投資App。兩名綁匪被他唬得一愣一愣，最後非但拿不到贖金，還乖乖把自己口袋裡的積蓄全數奉上投進假 App，上演了一場超爆笑的「老千反殺綁匪」戲碼。

更絕的是，影片結尾還有隱藏彩蛋：其中一位綁匪發現被騙後憤而報警，沒想到他的綁匪拍檔竟然是警方的臥底！最終，綁匪與李子雄飾演的詐騙犯相繼被捕，完美彰顯「邪不能勝正」的法治訊息。

大反轉，綁匪同夥竟然係阿sir。（抖音@海南警方）

網民大讚：高質到可以入圍金像獎

這部宣傳片之所以能大獲成功，全賴李子雄爐火純青的視帝級演技。他在劇中完美切換「無辜人質」與「貪婪詐騙犯」兩個極端角色，表情豐富、自帶強大氣場。他在片中更爆出多句神級金句，當中致敬經典的「古惑仔不用腦，一世都係古惑仔」更成為最新的網絡熱話。網民紛紛轉發大讚：「海南警方太有才了！」、「這劇本絕了，比現在很多院線電影還好看！」、「雄哥演反派騙子真的太有說服力，看完直接把防詐訊息刻進DNA！」

李子雄在劇中完美切換「無辜人質」與「貪婪詐騙犯」兩個極端角色。（抖音@海南警方）

戲外移居海南進駐500萬獨立屋

戲裡的李子雄因詐騙被捕，但現實生活中的他卻是真正的「人生勝利組」。近年他已經從原本定居的北京舉家搬遷到海南，更豪擲超過500萬元人民幣，購入一幢環境極其奢華的三層高巨型獨立屋。這棟豪宅內部裝潢氣派非凡，不僅擁有私家前後花園和獨立車位，一樓設有寬敞的巨型客廳與現代化廚房。二樓的三間睡房更全部配備超大露台，讓李子雄足不出戶就能將海南的明媚風光盡收眼底。

除了財富自由，李子雄的家庭生活亦十分愜意。他在2010年迎娶了比自己年輕20歲、在內地有「回族第一美女」之稱的太太王雅琦，兩人結婚多年恩愛如昔，目前育有一名8歲的兒子。據悉，兒子此前曾不幸罹患罕見的妥瑞症，一度令夫妻二人心力交瘁。不過在李子雄夫婦多年的悉心照料下，透過積極改善飲食習慣及配合藥物治療，現時兒子的情況已經大為好轉，生長發育健康。