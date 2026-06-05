楊明莊思明宣布8月結婚　男方曾坐監18天女方不離不棄親自接監

39歲的「拿督千金」莊思明（Lisa）與45歲的男友楊明拍拖10年，經歷過無數高低起伏，今日（6月5日）終於傳出結婚喜訊！回首兩人這段長達十年的愛情長跑，由於雙方家底懸殊，楊明曾飽受外界冷嘲熱諷。然而，在男友經歷官司風波及人生低谷時，莊思明始終不離不棄，更曾揚言「非君不嫁」。如今兩人終於排除萬難步入婚姻殿堂，足見患難中見真情。



2026年是莊思明與楊明相戀十週年，今日（6月5日）終於傳出結婚喜訊！（IG@matyeung）

喜帖曝光！

一場車禍認定終生 攜手挺過生意低谷

莊思明與友楊明兩人在2016年初擦出愛火，並於同年5月高調認愛。然而，剛拍拖不久，考驗便接踵而至。楊明當年拍攝TVB劇集《心理追兇Mind Hunter》時遭遇嚴重車禍，腳部受傷嚴重需要縫合十多針，連行路都有困難。

兩人認愛後，楊明和莊思明不時將合照上載微博，放閃曬恩愛。(微博圖片)

當時剛拍拖不久的莊思明毫無怨言，展開24小時貼身照顧，每日無微不至地幫他清潔傷口。楊明事後坦言，就是因為這段低谷，令他認定眼前這個女人是可以付託終生的對象。

2016年時莊思明就與楊明一齊回大馬見家長。(微博圖片)

因兩人政治立場鮮明，在2019年社會運動期間，楊明投資的連鎖燉湯店「燉」多間分店遭到破壞、塗鴉及網民杯葛。面對生意重創，莊思明選擇陪他默默頂住，感情反而愈磨愈堅固。

楊明所開的燉湯店。（資料圖片）

楊明曾於社交網站發表聲明（微博圖片）

2020年1月，莊思明因在社交平台投訴空姐不肯借筆並公開機艙人員名單，引發侵犯私隱爭議。楊明當時毫不猶豫力撐女友，質疑「向空中服務員求助有咩問題」，公然成為女友的最強後盾。

2020年莊思明發千字長文投訴國泰航空，楊明當時毫不猶豫力撐女友。（IG@lisa_chng)

半山撞車判監18天 最極致的「齊上齊落」

2020年8月8日凌晨，楊明駕駛私家車於半山馬己仙峽道失控越線撞壆，現場滿身酒氣、步履不穩的他拒絕提供酒精呼氣測試，當場被捕，其事業與形象瞬間跌入萬丈深淵。

楊明2020年8月7日涉嫌酒後駕駛，在山頂己仙峽道失事撞壆，之後需兩名警員扶上救護車。(資料圖片)

在長達兩年的漫長審訊與上訴期間，每一次出庭，莊思明都風雨不改、十指緊扣地陪同楊明現身法院。2022年12月22日（冬至當日），楊明上訴被駁回，即時判監18天。2023年1月7日楊明刑滿出獄，隨後重返TVB拍片向公眾公開道歉，正式展開復出「洗底」之路。

楊明每次上庭，其女友莊思明都會陪伴在側。(資料圖片)

楊明返TVB拍片向公眾公開道歉。（無綫娛樂新聞台截圖）

楊明刑滿出獄當天，莊思明更親自坐保姆車到荔枝角收押所接男友，陪伴他拍片向公眾道歉，攜手展開「洗底」復出之路。同樣在2023年3月，莊思明的大馬拿督父親莊寶離世。當時楊明以「準女婿」的身份現身靈堂，幫手打點一切大小事務，並在莊思明最傷心悲痛的時刻日夜貼身陪伴。

莊思明開心接男友楊明出獄。(資料圖片)

莊思明的馬來西亞拿督父親莊寶於世界殯儀館設靈，楊明都有到場打點。（葉志明攝）

由「老公豬豬」到夢幻婚紗照

隨著楊明重返處境劇《愛．回家之開心速遞》，兩人的生活與工作均重回正軌。2025年在楊明44歲生日時，莊思明親自下廚整海鮮大餐，並在社交平台的生日牌上甜喊「老公豬豬」，引發全網秘婚猜測，當時兩人笑言「會盡力同盡快」。

2月15日莊思明慶祝39歲生日時，男友楊明送吻示愛。（IG@lisa_chng）

楊明45歲生日時，莊思明相伴為其慶生。（IG@lisa_chng）

2026年4月1日兩人迎來拍拖10周年紀念當日，大曬一輯兼具性感與華麗的「婚紗感」寫真再到今日（6月5日）兩人的夢幻喜帖終於正式曝光！證實將於今年8月2日在馬來西亞吉隆坡JW萬豪酒店舉行奢華婚禮，正式步入婚姻殿堂。

莊思明同楊明拍拖10年，經歷過無數高低起伏，今日（6月5日）終於傳出結婚喜訊！（ig@lisa_chng）

這10年來，楊明由昔日的「浪子」到「惹上官非」，而「拿督千金」莊思明則用行動證明自己是網民公認「情義相隨的絕世好女友」。這段感情真的是「關關難過關關過」，能夠行到今日結婚這一步，確實非常不容易。