莊思明楊明迎相戀10周年！夥同愛犬晒性感寫真約定今年拉埋天窗

藝人莊思明與楊明自2016年公開戀情至今，不知不覺已在2026年迎來相戀十周年的重要里程碑。兩人感情跨越十年試煉，早前更在彼此的生日月中互相送上甜蜜驚喜。為紀念這份得來不易的深厚感情，莊思明近日分享了兩人與愛犬Haru一同拍攝的十周年紀念寫真，當中一輯火辣的「飛行員」造型更是性感爆錶，完美展現了她傲人的身段與幸福的喜悅。



2026年是莊思明與楊明相戀十週年，同時亦是愛犬Haru的10歲生日。（IG@matyeung）

走過高山低谷 迎來戀愛十周年里程碑

2026年2月可謂是兩人的「甜蜜生日月」。楊明迎來45歲生日時，莊思明低調相伴慶生，感情穩定；而在2月15日莊思明慶祝39歲生日時，楊明則費盡心思佈置了驚喜派對，不僅獻吻示愛，還送上多個蛋糕與新手機作為禮物，兩人的恩愛互動被外界封為「圈中模範情侶」。

楊明45歲生日時，莊思明相伴為其慶生。（IG@lisa_chng）

2月15日莊思明慶祝39歲生日時，男友楊明送吻示愛。（IG@lisa_chng）

在迎來十周年紀念日之際，莊思明在社交平台上感性發文，真誠地感謝男友一直以來的疼愛、遷就與包容。

「不經不覺就十年啦，感謝你一直都咁愛錫我遷就我同包容我🥰

呢十年間我哋兩個經歷過高山低谷，當中有歡笑亦有眼淚🥹

感恩無論發生咩事我哋仍然有對方係身邊！

我同你都唔係會講肉麻情話嘅人，一切在心中啦🤭

希望我哋以後繼續打打鬧鬧，嘻嘻哈哈，健健康康，

繼續做個開心快活人 YEAH 」



莊思明發文感謝男友一直以來的疼愛、遷就與包容。（IG@lisa_chng）

回顧這段長達十年的感情，楊明曾陷入人生與事業的低谷，但莊思明始終不離不棄，陪伴他渡過難關。對於女友的無限支持，楊明也多次公開表態強調「結婚對象已認定是她」，並承諾會用餘生來報答女友的恩情。雙方透露目前正穩步推進婚事，計劃於2026年在香港舉行婚禮，讓這段愛情長跑正式開花結果。

莊思明日前出席活動，受訪時稱ready今年結婚。（陳順禎攝）

甜蜜慶生放閃 偕愛犬拍全家福寫真

為記錄這個極具意義的時刻，莊思明與楊明帶埋同樣滿10歲的愛犬Haru一同拍攝寫真。繼早前釋出的性感牛仔與飛行師造型後，莊思明近日再分享另一套風格迥異的靚相。

莊思明此前就同愛犬Haru一同拍攝寫真。（IG@lisa_chng）

除咗牛仔造型，還有莊思明自己最鐘意的「最美飛行師」。（IG@lisa_chng）

莊思明這一對無敵長腿，我都想做佢隻狗。（IG@lisa_chng）

照片中，擁有模特兒好身材的莊思明換上了「中門大開」的透視裝，酥胸半露加上一對無敵長腿，性感尺度爆錶。莊思明對這身打扮相當滿意，認為既有別於平時的自己，又與本身氣質十分合襯。她也不忘在帖文中特別鳴謝「囝囝」Haru，感激愛犬非常乖巧地配合「爸爸媽媽」拍攝了一整天：「多謝你陪爸爸、媽媽影咗成日相，仲要非常配合。」一家三口的寫真畫面溫馨又充滿愛。

莊思明換上一件「中門大開」的透視裝，酥胸半露的她性感指數爆燈。（IG@lisa_chng）

莊思明對這身打扮相當滿意。（IG@lisa_chng）