夫妻肺片｜陳展鵬套紙戒指求婚遭取笑　蕭正楠為黃翠如求足4次婚

6月5日晚《夫妻肺片》第五集迎來「星級爸媽」嘉賓，男子組有「老錢夫」（意指穩重有錢有內涵）陳展鵬（煎Pan）、「天使與魔鬼型人夫」周志康，女子組則是「二十四孝人妻」雨僑、「依戀兒子型人格阿媽」賴慰玲。

吳若希（左起）、車婉婉、曹永廉、蕭正楠一同主持《夫妻肺片》。（公關提供）

主持或嘉賓「求婚過程」均相當特別

今集兩大話題，分別是求婚／被求婚過程，以及佗B時女方和男方的不同視角及特別經歷。先說求婚，不但是4位主持或是4位嘉賓，「求婚過程」均相當特別，而節目抵死之處是，當要求4位嘉賓各自說出自己視角的版本後，會要求二人致電另一半求證，結果先後出現「口供唔夾」及「冧到爆炸」兩種版本。先說「口供唔夾」，代表人物是陳展鵬及單文柔。

大家探討「求婚」話題。（公關提供）

陳展鵬套「紙戒指」求婚遭吳若希取笑「夾硬嚟」

陳展鵬自揭自己先是趁單文柔熟睡時，將自己摺的紙戒摺套在對方手上，即遭吳若希取笑：「你係逼人結婚！」陳展鵬又指事後又再到英國補上正式求婚。但搞笑的是，當陳展鵬致電單文柔時，單文柔劈頭第一句是：「你好似冇認真求婚喎」，陳展鵬只能搞笑遮醜：「你唔記得唔好亂嚟，影響我形象喎」，之後二人又出現兩大「口供唔夾」位，更一度出現爭拗，最後單文柔憑一句：「你係咪唔舒服呀，你把聲咁樣嘅，記得飲多啲水喎」，成功引來全場起哄及為二人對話畫上完美句號。對於自己口供與老婆大有出入，陳展鵬事後笑言一額汗。

陳展鵬自爆在床上摺戒指求婚被嫌唔夠認真。（公關提供）

蕭正楠為滿足黃翠如願望求足4次婚

至於「冧到爆炸」代表，則有主持蕭正楠及雨僑老公羅力威。蕭正楠自揭先後在過山車及靚靚教堂求婚，並笑言「過山車求婚」因心理壓力太大導致失敗，事後更被翠如發現不開心。事後當阿蕭致電翠如求證時，翠如爆出一句：「你同我求過咁多次婚，你講邊次呀？」後，還開心自爆：「我強逼你同我求婚吖嘛！」之後更幫阿蕭補充第三次及第四次求婚過程，原來阿蕭之所以求足咁多次婚，全因翠如「鍾意嗰種（被求婚）感覺」，寵妻程度幾近瘋狂。

阿蕭向翠如求過四次婚，二人講電話時恩愛十足，好幸福呀！（公關提供）

羅力威著睡衣求婚過程全公開

至於羅力威向雨僑的求婚過程亦相當浪漫，雨僑透露當時去到羅力威屋企發現大門沒有鎖，並聽見琴聲及小提琴聲，之後打開門，雨僑看到地上用蠟燭鋪成了一條路，最終經羅力威準備好的指示，雨僑找到了戒指盒及寫著「可唔可以嫁畀我」的字條，兩人最後感動落淚相擁。雖然過程聽落浪漫到爆，但雨僑卻指出了兩大爆點，第一是羅力威「啲字好核突」，第二是「羅力威著住睡衣行出嚟」，果真是樂壇「估你唔到」表表者。羅力威另一「估你唔到」位，是他原來親臨錄影廠陪雨僑錄影，果真「暖男人夫天花板」。

羅力威求婚過程好浪漫，雨僑話當時大家都喊晒。（公關提供）

另外賴慰玲的被求婚過程亦相當特別，皆因全程有晒「劇本」，欲想親身感受今集嘉賓的超有趣分享，記得密切留意今晚播出的《夫妻肺片》。