夫妻肺片｜馬國明尷尬講情話勁肉麻　譚俊彥僅靠分配零用錢作使費

6月3日晚《夫妻肺片》第三集迎來新一組「星級戰友」嘉賓，男子組有「住家型人夫」譚俊彥、「冇腦型人夫」馬國明（馬明），女子組則是「放養型人妻」梁諾妍、「遷就型人妻」連詩雅及「管家型人妻」陳敏之。眾人圍繞「最常講的情話」與「婚後理財」兩大主題展開熱烈討論，驚揭兩位視帝級人夫的驚人寵妻行為。

梁諾妍、連詩雅、陳敏之都是幸福人妻。（公關提供）

馬國明尷尬冧豬樣講「掛住」勁肉麻

「恩愛實測」環節，眾星大方分享最常講的情話，焦點則落在出名怕醜及天然呆的馬明身上，雖然馬明的情話只有「掛住」兩個字，但由他以「招牌靦腆」樣說出份外「肉麻」，閃盲全場引爆起哄！另一特別位是，梁諾妍即場打長途電話給當時身在巴黎的洪永城Tony，Tony雖然把聲明顯未瞓醒，但仍按著老婆大玩「日常情話」競猜遊戲，搞笑之餘亦盡顯寵妻一面。

馬明尷尬怕醜講「掛住」，湯洛雯聽到一定好冧。（公關提供）

譚俊彥、馬明爭做「寵妻狂魔」

今集「夫妻互片」環節探討財政大權話題，而兩位視帝譚俊彥及馬明的寵妻程度絕對可以列入教科書級別！馬明強調自己婚前婚後均「冇乜點使錢」，蕭正楠聞言即爆料指馬明認識老婆湯洛雯前，無論工作或踢波都只孭同一個黑色單邊袋，阿蕭：「突然間有一日，佢換咗袋喎，跟住我就同老婆（黃翠如）講『馬明一定拍緊拖，呢個袋一定係女朋友送畀佢嘅』。後尾真係畀我知佢拍緊拖。所以佢真係唔使錢喺自己身上架。」

馬明與譚俊彥都是圈中出名的愛妻號。（公關提供）

譚俊彥「即場還原」馬明名店買袋寵妻實錄

譚俊彥亦加入「爆料戰團」，指曾親眼目睹馬明在名店內用 FaceTime幫湯洛雯「代購」，阿譚邊爆料邊模仿馬明當時寵妻語氣：「BB你要唔要呢個呀？BB你鍾意我買畀你吖！」被爆料爆到極尷的馬明，即大拋被現場女士捧為天花板的「人夫語錄」反擊：「老公間唔中送個袋畀老婆，我又覺得好平常。」令全場女士開心到嘩嘩聲，曹永廉即忍不住代天下男人發聲：「你玩皺人哋啲老公呀！」過程爆笑。

譚俊彥爆馬明Facetime幫老婆買名牌，仲要全程勁有耐性又勁冧豬。（公關提供）

譚俊彥全副人工上繳太太

另一位「寵妻經典」譚俊彥，則自揭將所有人工上繳老婆，自稱只得一張附屬卡之餘，並自爆每月使費來自老婆配給的一萬多港元家用：「不過我到依家都未見過張（附屬）卡，亦都唔知個密碼。我老婆個個月畀零用錢我，我得一張八達通。」陳敏之聞言好奇問：「如果你喺街見到對鞋好鍾意，你點買呀？」譚俊彥的答案令吳若希反問他平時如何生活，曹永廉則說：「同佢傾偈，我想喊呀！」欲知阿譚答案，記住留意節目。

譚俊彥人工畀晒老婆，每個月只係靠老婆分配嘅零用錢作使費，錫老婆錫到哩。（公關提供）

陳敏之自揭打機慘遭埋怨經歷

至於女子組則全員強調Shopping用私己錢，並非常支持老公的嗜好。陳敏之自揭為了陪老公和兒子，專誠逼自己陪二人打機，可惜卻慘遭埋怨，一度委屈到想喊。欲知詳情，一定要睇今晚播映的《夫妻肺片》。