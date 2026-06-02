夫妻肺片｜森美自爆防出軌奇招　偵探踢爆富豪垃圾房偷食賠五層樓

由曹永廉、蕭正楠、吳若希、車婉婉任主持兼「婚姻求生教練」的TVB節目《夫妻肺片》，每兩集便會請來一組星級嘉賓，暢談婚姻生活、拆解夫妻日常「炸彈」，輔助大家邁向永恆恩愛之路。5位嘉賓森美、Eric Kwok、陳煒、周家蔚、湯盈盈及4位主持分成男子及女子組，大談兩性對「出軌」看法的大不同。

三個女人一個墟，五個女人當然雞啄唔斷。（公關提供）

車婉婉視「任何身體接觸」已出軌

先說女子組，「婚姻偵察機」車婉婉直指：「有任何身體接觸，已經係出軌！」「人妻戰鬥機」吳若希則分享了一段超驚爆、前度一腳踏七船的故事：「問咗佢好多次，佢都話係兄弟，笑住話我呷醋…有晚唔知點解喺佢瞓覺時，我覺得要睇佢電話喇，一睇成個 Message全部都係，仲要唔止一個（外遇），有成五、六個，甚至有女仔朋友同佢去咗澳門過兩日一夜！」五人還就若知道老公／閨蜜老公出軌，自己會選擇沉默還是直接攤牌展開辯論。湯盈盈又自揭不能看老公錢嘉樂的親熱戲，笑言試過老公與蝦頭（楊詩敏）於舞台劇有「冇借位」的咀戲，令於慶功宴上黑足成晚面，而嘉樂則自此沒有再叫盈盈出席任何慶功宴，欲知爆笑詳情，記住留意節目。

吳若希自爆曾查其中一位前度的手提電話，驚揭對方一腳踏七船。（公關提供）

湯盈盈還原當日妒忌嬲爆的表情。（公關提供）

森美自爆蘇民峰贈一句「修心」

至於人夫組則主力分享防偷食機會埋身奇招，森美透露曾被蘇民峰師傅一句「修心」：「佢話我條命有爛桃花，一遇到就會即畀人知，你老婆第一個知，佢話你冇咩就唔好諗喇。」曹永廉則自爆為了阻止自己於內地拍劇時「失守」，竟想到借用洪天明助手「擋煞」：「我叫佢瞓廳幫我攔住（門口）！」蕭正楠聞言狠批：「佢係擺個人喺度，防止自己行出去咋！」十分爆笑。而森美與蕭正楠，二人的防止女性埋身殺手鐧就是將老婆的靚相set做電話Wallpaper，兩人席間更拿著手上的Wallpaper鬥靚兼鬥多花款，場面喧鬧。

森美手提電話Wallpaper直情Set咗「老婆系列」，鍾意轉邊張都得。（公關提供）

蕭正楠手提電話Wallpaper就係翠如靚相。（公關提供）

大爆城中Top 3偷情地點

而本集特邀嘉賓—香港偵探總會副主席李力恒，則大爆城中富豪界的「偷情奇案」，第一單是某企業大老闆被揭發與大廈清潔姐姐於垃圾房偷情，被踢爆後要奉上五層價值數千萬元的物業給太太作補償。另一宗則是一名城中富豪委託李力恒調查未婚妻，但由於該名未婚妻相當機警，最後李力恒要出動五架車及兩架電單車進行全方位跟蹤，最終驚揭該名未婚妻同時有五名男朋友之餘，更與同性閨蜜熱吻兼到私竇接受「小鮮肉服務」。李力恒還在節目中大爆城中 Top 3 偷情地點，令吳若希極為雀躍。