夫妻肺片｜陳煒自爆被同劇年輕男藝人追求　曹永廉遭女星邀請入房

《夫妻肺片》為了更具體點出四位「婚姻求生教練」的特質，製作組為四人起了花朵，分別是「婚姻偵察機」車婉婉、「人妻戰鬥機」吳若希、「人夫教科書」曹永廉及「人夫天花板」蕭正楠。首集嘉賓陣容強勁，女子組陣容是「千依百順型人妻」陳煒、「賢良淑德型人妻」周家蔚、「體貼型人妻」湯盈盈，男子組則是「多嘴型人夫」森美與「唔認錯人夫」Eric Kwok（郭偉亮）。

吳若希、曹永廉、蕭正楠與車婉婉於節目化身「婚姻求生教練」。（公關提供）

湯盈盈自揭連老公銀行密碼都知

眾星都是Talk得之人，你一句我一句絕無冷場！當討論會否Check另一半電話時，吳若希自然成為被「研究」對象，不過當湯盈盈自揭不止擁有老公手機密碼，甚至連銀行密碼都瞭如指掌時，全場人士都忍不住「嘩」一聲。到底嘉樂為何會將財政大權這麼放心地放給盈盈？就要留意節目。

湯盈盈以「爸爸」稱呼老公。（公關提供）

蕭正楠大爆一線女藝人敲曹永廉房門

之後大家正式進入戲肉探討出軌事件兼大派花生！當車婉婉問到在座男士們有否試過離港拍劇時被女藝人敲房門要求「傾劇本」時，曹永廉即想起自己未婚前曾收過女藝人「踩過界」來電話：「佢打嚟，傾傾吓我咪問『你喺邊呀』，『我沖緊涼呀依家』，我就覺得唔係好對路。」席間蕭正楠趁墟大爆曹永廉曾獲一線女藝人主動要求「交換房間」：「（個女藝人）一去到間酒店就敲佢（曹永廉）門，話『我間房有嘢』、『你過嚟我房度睇吓』。」愈講愈開心的阿蕭，還大爆之後發生離奇事件，係咪好想知係咩呢？！另陳煒亦自揭試過拍劇期間，被比自己年輕一大截的男藝人追求：「語言上好多撩你嘅說話」、「我年長過佢好多」。想知陳煒最後如何處理？就要密切留意今（1日）晚首播的《夫妻肺片》。