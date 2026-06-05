胡鴻鈞獲委任龍舟文化宣傳大使　全套潛水裝備上陣扒龍舟自嘲誇張

一年一度的端午節即將來臨，不同地方均舉行龍舟競渡比賽，其中胡鴻鈞（Hubert）更獲番禺委任為「龍舟文化宣傳大使」，他更親身落船扒番轉，被姐姐大讚他「幾有力」。



開心大合照。（公關提供）

胡鴻鈞與麥玲玲一同接受榮譽「龍舟文化宣傳大使」

胡鴻鈞昨日特別到番禺參觀當地龍舟隊練習過程，與麥玲玲一同接受「龍舟文化宣傳大使」榮譽，並從傾談中更深入了解扒龍舟這項中國傳統文化，亦學習扒龍舟的技巧，他更獲邀落船試玩，見胡鴻鈞都扒得有板有眼，跟同船姐姐好快就建立默契。

胡鴻鈞與麥玲玲一同接受榮譽「龍舟文化宣傳大使」。（公關提供）

胡鴻鈞全套潛水裝備上陣自嘲誇張

事後胡鴻鈞對於初次扒龍舟，自言感覺好新鮮，因為過往睇過不少扒龍舟，但真正可以扒龍舟都是第一次，而為了今次扒龍舟，他可謂做足準備：「睇我呢身裝束就係特登為扒龍舟而買，之前特別上網睇下人地扒龍舟嘅裝束，本來有啲簡單嘅背心短褲，但我比較怕曬，基本上今日呢套衫係for潛水，全套係水上活動嘅裝備，以扒龍舟嚟講好似有少少誇張咗，但呢啲叫做好尊重個場合嘛！」

胡鴻鈞這個Look看著真的做足准備喔。（公關提供）

獲同船姐姐大讚「幾有力」

提到扒龍舟後感覺如何，他認為都有點天份：「同船啲姐姐都有讚我，咦，幾有力喎，都跟到佢地個節奏。」胡鴻鈞認為扒龍舟最吸引人地方就是大家一齊聽住鼓聲、聽住指揮同心合力去做一件事，認為這種默契同團結十分難得，本來胡鴻鈞更想嘗試做鼓手滋味，但可惜沒有人跟他的節奏去扒，唯有自己打鼓玩下。

胡鴻鈞嘗試做鼓手滋味。（公關提供）

經過今次之後，問他端午節會否希望在香港參加扒龍舟比賽，胡鴻鈞立即說：「香港太勁啦，今日嚟體驗一下就可以，香港落得去玩嘅全部訓練有素同埋專業，我諗我都係食稯算啦！」

胡鴻鈞扒龍舟。（公關提供）

胡鴻鈞鼓勵年輕人試玩龍舟

被委任為龍舟文化宣傳大使，問他如何宣揚龍舟文化，胡鴻鈞說：「龍舟係中國傳統文化，好值得去宣揚，我好鼓勵啲年輕人，特別鍾意水上活動，試下扒龍舟，因為唔係講個人，係講團體精神，對培養默契同隊員之間配合，點樣成為一個好領袖去帶領隊員跟鼓聲去扒，都唔係容易。」