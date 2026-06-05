恨駕女團｜黃宗澤坦言未婚原因與單親家庭有關　爆林峯偶包成噸重

由周家怡、海兒（Hedy）及李靖筠（Gladys）主持的汽車節目《恨駕女團》今集請來黃宗澤（Bosco）做嘉賓，這次除了是他首次拍攝駕車節目，他更首度借出自己私藏、1968 Ford Mustang Fastback讓節目拍攝，絕對是獨家曝光。



黃宗澤做客汽車節目《恨駕女團》。（公關提供）

黃宗澤坦言車庫共有九架車

Bosco透露，這輛車是兒時Dream Car，「細個睇戲都未知係乜嘢型號，點解呢架車咁靚呢？好似好多電影入面都會出現，跟住自己又做呢行，越嚟越留意呢架車，終於忍唔住買咗返嚟。」可見他對這車相當有感情。他指車款約七年前從澳洲購入，「大約六、七十萬，原本係黃色，加上油漆麻麻哋，結果索性全車拆晒重新整過，整好後冇再計總數幾多錢啦。」講到現時車庫收藏，Bosco坦言共有九架車，對車的熱愛可見一斑。

黃宗澤坦言車庫共有九架車。（公關提供）

黃宗澤為海兒首借古董車拍攝

不過話音未落，Hedy即謂：「我都想忍唔住買架Stingray。」Bosco聽完即刻接招，笑住話：「係咩？我下個禮拜去買。海兒老師你係咪鍾意嗰架？（Hedy：記住係1963年。）知道！我即刻去搵。64（年）、68（年）嘅我都唔買，我就係要63（年），哈哈。」Hedy笑到收唔到聲，氣氛即時升溫。家怡指本想邀請Bosco拍reels，但Bosco回應，「我係同海兒老師拍，唔係同你拍㗎喎。同埋我架車係借俾海兒老師揸㗎喎。」搞到Hedy又尷尬起來，「Anyways⋯⋯」十分搞笑。

黃宗澤為海兒首借古董車拍攝。（公關提供）

黃宗澤大方分享擇偶觀

隨後三人登上古董車，一邊遊車河一邊傾偈，講到感情及擇偶條件，Bosco大方分享自己對另一半的要求。家怡拋出男人及女人「不可能的鐵三角」時，Bosco坦言如果只能選兩樣，他會選好脾氣及能力，「靚女點定義先？我覺得順眼，呢個就係我個type，人哋可以覺得唔係㗎嘛。要相處，有能力同脾氣好，我覺得緊要過靚女，我自己唔鍾意好嗲，我唔得㗎，我會鍾意比較爽一啲。」說得十分直白，更笑指自己不為「嗲功」所動。

黃宗澤大方分享擇偶觀。（公關提供）

黃宗澤未婚原因與家庭有關

至於為何至今仍未結婚，Bosco指跟自己在單親家庭成長有關，出世不久父母便離婚，小時候完全沒有家庭畫面，所以對「完整」的理解跟一般人不同，反而覺得現在已經十分完整，不需要靠結婚圓滿，「我都係一個人長大，所有嘢都係自己搞掂。如果我生咗細路，我點樣教佢呀？」家怡和議：「係呀，你養隻貓，你教得佢唔好，佢都係打爛你屋企啲嘢，你自己受番；你教個小朋友教得唔好，佢出嚟社會就係為害人間㗎啦喎，或者我生咗個仔出嚟，大個好鍾意溝女，咁佢都令好多女人傷心，我唔知我使唔使有份受㗎嘛。」

黃宗澤未婚原因與家庭有關。（公關提供）

周家怡分享近年單身心態轉變

至於將來點樣用錢，Bosco就話：「臨死之前使晒啲錢佢！使唔晒就送晒俾人，無牽無掛走咁就得㗎啦，呢個世界都帶唔走一蚊。」講到單身生活，家怡指單身都有單身的自由及開心，又分享自己近年心態轉變，「之前係單身咗好耐，但今年開始唔知點解突然間覺得可以拍拖，我之前直程驚㗎，可能因為之前啲經歷都麻麻哋。不過可能同自己都有關係，我覺得我以前唔識拍拖。」

周家怡分享近年單身心態轉變。（公關提供）

黃宗澤大爆林峯「偶包成噸重」

畫風一轉，談到「偶包」話題，Hedy指家怡是她們三個（《恨駕女團》主持：周家怡、李靖筠及海兒）當中，完全沒有偶包的一個，Bosco亦指自己沒有，即被家怡調侃，「你本身靚仔，唔驚吖嘛。」Bosco即隨大爆好友林峯「料」，「冇關係㗎，你睇吓林峯！哈哈。個偶包成噸重，成個貨櫃咁大㗎佢！我同佢咁friend唔怕講㗎嘛，我都要爆吓阿峯啲嘢，我哋同埋卓羲做gym係同一個教練，我哋着背心、着條短褲加legging，搵個髮夾夾住頭髮就嚟㗎啦嘛，阿峯唔係，着晒套裝嚟，哈哈，又帽tracksuit咁樣，你睇吓佢幾重偶包！」