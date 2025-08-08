恨駕女團｜周家怡紅衫截的士驚變靈異事件　李靖筠車變猛鬼燈光秀

恨駕女團｜由周家怡、李靖筠（Gladys）及海兒（Hedy）主持的節目《恨駕女團》一向不單止講車經咁簡單，最近又有新搞作，推出「車主日常小劇場」，之前的「燥底司機」、「霸王硬上車」及「野餐人」等主題已經笑到觀眾肚痛。今次趁着臨近農曆七月，「恨駕」團隊決定「應節」玩吓鬼，最後嚇鬼變成嚇自己！



首部「嚇鬼」系列，家怡跟Gladys於車廂中試玩新買的「氣氛燈」，本來想營造浪漫feel，點知變成恐怖片現場！一開始家怡按下開紫色燈，Gladys還冧爆地說「少女感爆棚」，但家怡即刻耍手擰頭：「唔好啦掛？」轉紅色燈後，家怡又謂似神枱燈；轉橙黃燈，家怡直說「似入咗賭場」；最後轉到青色燈，光線由下而上射住塊面，Gladys指「幾有feel」，但家怡已經面都青埋，「唔好呀嘛，鬼節咁喎！」正當家怡想再轉燈之際，卻發現轉不到，原來已經被二人玩壞咗，熄唔到又轉唔到，兩個人頂住「青光面」開車走人，街坊見到仲以為「陰間專車」出巡，真係嚇鬼。

Gladys正在開車，突然見到前面有個「紅衣女人」。（官方提供）

家怡着住紅色連身裙截的士（官方提供）

一開始家怡按下開紫色燈，Gladys還冧爆地說「少女感爆棚」。（官方提供）

第二個小劇場更驚嚇，Gladys正在開車，突然見到前面有個「紅衣女人」，全身泛住詭異紅光向她招手，嚇到Gladys震晒！定神一看，原來只是家怡着住紅色連身裙截的士，又正正站在新型過路裝置下，紅燈公仔亮起時會投射紅光提醒行人，結果家怡成個人「紅噹噹」，Gladys回過神來道：「唓，好人好姐做咩着到咁呀，黐線㗎，啲阿姑真係吖！」雖然不少網民都話嚇死人，不過都大讚內容高質兼爆笑，「真係好鍾意你哋啲短片。」