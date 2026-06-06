「人體爆炸」雷凱欣曬高衩泳裝照　輕撫大腿擺動下半身誘惑度爆燈

昔日憑電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》 中「人體爆炸」一幕成功上位的雷凱欣，自2014年淡出娛樂圈後，嫁給身家豐厚的車行太子爺陳智聰，並育有一名兒子，過著優哉游哉的闊太生活。日前，她於社交平台曬出火辣泳裝照，更分享了一段極具誘惑性的短片，身材保養得宜。



雷凱欣大曬泳裝照。（IG@vforvonnie）

曬黑色單肩泳衣大騷火辣身材

雷凱欣日前在社交平台上貼出多張泳裝美照，並留言寫道：「外頭滾熱如火，池內溫潤舒心；外面暑氣熾熱逼人，池內自在融融。暑假又要到來，是一場忙碌的大戰，心情準備好了。」相中的她穿上黑色單肩高衩泳裝，在泳池邊擺出多個誘惑甫士，大展香肩與火辣曲線。其中更有一段短片極具誘惑性，鏡頭特寫她的側身，見她站在泳池內，一邊用雙手輕撫大腿，一邊搖擺下半身，性感程度爆燈。

單肩高衩泳衣。（IG@vforvonnie）

雷凱欣性感大解放。（IG@vforvonnie）

大騷身材。（IG@vforvonnie）

十分性感。（影片截圖）

十分性感。（影片截圖）

十分性感。（影片截圖）

昔日為平息親戚閒言甘願息影

談到當年在事業高峰期選擇退隱，雷凱欣日前作客節目《發達有偈Fat Chat》 時親自剖白原因。她透露當年息影並沒想過一停就是十多年，坦言：「唔做諗住出年可以出返嚟，冇諗過一等就等咗十幾年。」她更自爆當時因走性感路線而承受家族壓力：「有講，同埋親戚朋友都有嘢講，自己聽到好唔開心。」為了解決矛盾，她無奈表示：「聽到大家好唔開心，唔，會唔會犧牲我一個人可以令大家開心啲，咁咪試吓。嗰一剎那放棄事業，咁樣。嗰時覺得，嗰一剎那又唔係咩事業。」縱使當時正值事業上升期，她亦直言：「我會諗，嗰時向緊上都唔知要捱幾多年。」

雷凱欣親自剖白高峰息影之謎。（YouTube截圖/《發達夜總會》）

當年《3D肉蒲團》上映時話題十足，雷凱欣亦一度成為新聞人物。

當年雷凱欣在《3D肉蒲團之極樂寶鑑》人體大爆炸，有網民睇完之後寫潮文喪鬧，成為網絡經典。（劇照）

雷凱欣（劇照）

雷凱欣在七星級度假酒店性感大解放，曬纖瘦「螞蟻腰」線與臀腿線條，身材十年如一日宛如少女！（雷凱欣IG圖片）