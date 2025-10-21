息影三級女星花式炫富「求打包」 榮升人母八年身材玲瓏從未走樣
撰文：莫匡堯
出版：更新：
41歲息影港產三級片女神雷凱欣（Vonnie），曾主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》及《禁室培慾之愛的俘虜》等情色電影，在一脫成名後不久便急流勇退，下嫁富商老公陳智聰，並於2017年誕下兒子，成為賢妻良母。雷凱欣息影多年成為豪門少奶，一家生活幸福美滿衣食無憂，雷凱欣並不經常炫耀富貴生活，但日前分享一段勉勵粉絲的影片時，卻花式炫富兼曬身材，認真高招！
雷凱欣日前於社交媒體分享一段短片，自我肯定之餘勉勵粉絲重視自我價值，她以英文寫上：「保持頭腦清醒、自信與要求高，我不需要任何人令我完整，我擁有完滿的自己。」雷凱欣強調自信、尊嚴與堅持原則的重要性，不容外界定義自己，更舉出有趣邏輯表示：「到Chanel店裡，你會把包包打包，不如嘗試把自己打包進去，變成一個有價值的女孩，因為重要的，不過時的，都是你。」雷凱欣「求打包」的舉動相當幽默！
提到名牌Chanel，雷凱欣更親身示範如何「打包」自己，身穿一襲粉紅色低胸吊帶長裙，將嬌小玲瓏的全身裝進超巨型Chanel紙袋中，就算沒有擺出名牌戰利品，紙袋尺吋亦足以激發大家想像，花式炫富兼曬身材。雷凱欣成為人母八年，不但驕人身材從未縮水，連腰臀曲線亦沒有走樣，所以坐進紙袋之中仍毫不吃力！
