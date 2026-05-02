「人體爆炸」雷凱欣剖高峰息影之謎　親戚有閒言：唔做大家開心啲

「我心愛嘅雷凱欣就成個爆炸，變成一堆血肉呀﹗」多年前《3D肉蒲團之極樂寶鑑》上晝創下高票房，同時這套港產三級片亦因片中大尺度、血腥畫面引起大量討論。當年出現過一篇「高登潮文」，意外地令這套電影「重生」成一個網絡笑料。



日前鄒凱光個人YouTube頻道《發達夜總會》的節目《發達有偈Fat Chat》邀請了雷凱欣做嘉賓。

雷凱欣親自剖白高峰息影之謎。（YouTube截圖/《發達夜總會》）

當紅突發「潛水」？親剖息影逾十年真相

節目中，雷凱欣透露當年息影的原因。她坦言自己個性是行動派，「想做就去做」所以對從高位息影突然消失並不感意外。及後，她又指，當年息影沒想過一停就十多年。「唔做諗住出年可以出返嚟，冇諗過一等就等咗十幾年。」

雷凱欣拍下《3D肉蒲團之極樂寶鑑》後，並沒有選擇繼續在娛樂圈發展，反而選擇急流勇退與家族經營­小巴及的士生意、兼潮牌幕後老闆的陳智聰結婚，並於2017年誕下兒子Jax。婚後雷凱欣亦不似其他女星，「間唔中拍吓劇」，而是直接消失專心相夫教子，令不少人感到好奇。

當年雷凱欣在《3D肉蒲團之極樂寶鑑》人體大爆炸，有網民睇完之後寫潮文喪鬧，成為網絡經典。（劇照）

雷凱欣早前開咗Threads，又講返篇潮文。（Threads截圖）

雷凱欣進駐Threads狂吸粉！ 網民重提「人體爆炸」高EQ神回

雷凱欣。（劇照）

性感形象惹微言：為平息閒言甘願犧牲事業

鄒凱光問道，性感女星、三級片女星形容，對家庭關係、婆媳關係有沒有影響。她回答：「我喺屋企都可以好性感。（鄒凱光：你畀佢睇之嘛，呢單嘢我哋唔知）行來行去，哈哈哈。都有少少限制咗，但係我平時出街都會着到咁，屋企人完全冇嘢。（屋企人有冇講？）有講，同埋親戚朋友都有嘢講，自己聽到好唔開心。（唔係同你講？）唔係。聽到大家好唔開心，唔，會唔會犧牲我一個人可以令大家開心啲，咁咪試吓。嗰一剎那放棄事業，咁樣。嗰時覺得，嗰一剎那又唔係咩事業。（唔係㗎，你嗰時向緊上）我會諗，嗰時向緊上都唔知要捱幾多年。」

雷凱欣坦言家人後來對她改觀。（YouTube截圖/《發達夜總會》）

雷凱欣接受鄒凱光訪問。（YouTube截圖/《發達夜總會》）

雷凱欣笑言「阿仔睇慣晒」佢性感。（YouTube截圖/《發達夜總會》）

阿仔點睇性感媽媽？超強反應曝光

「直到什麼時候才改觀？」鄒凱光問道。雷凱欣回答：「當佢哋認識咗我之後就唔係，因為表面同我真人唔一樣。（有咩唔同？）因為我好賢良淑德囉，哈哈。」

母親曾是三級片性感女星，對下一代有沒有影響？雷凱欣的答案是否定。她坦言，小朋友對此並沒一絲反感。「我有話佢聽我好popoluar㗎，哈哈哈哈！（鄒凱光：可能佢哋覺得個形象係流量添）係呀，同埋啲衫佢平時見慣咗，反而覺得冇乜嘢，仲覺得幾得意，同埋我個咕𠱸仲擺喺佢張床隔籬，哈哈。」

雷凱欣的水着美照。(ig圖片)

雷凱欣現已成為幸福人妻。（IG圖片）

雷凱欣近照。（IG@vforvonnie）

雷凱欣透露兒子批准她去工作，自己都想做嘢。（IG@vforvonnie）

雷凱欣在七星級度假酒店性感大解放，曬纖瘦「螞蟻腰」線與臀腿線條，身材十年如一日宛如少女！（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣坐在名牌紙袋中「求打包」花式炫富。（雷凱欣IG影片截圖）

📌 關於雷凱欣：從「性感女神」到「賢良淑德」的華麗轉身

為了讓讀者更了解這位昔日的「話題女王」，以下整理雷凱欣的演藝生涯重點與近況：

基本資料：

姓名： 雷凱欣 (Vonnie Lui)

出道背景： 2000年參加大名娛樂「Teen Power」選秀出道，曾與張碧珊、羅曉儀組成組合「3G」。

代表作品：2011年主演電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，打破當時港產三級片票房紀錄。

片中經典橋段意外引發網絡「人體爆炸」潮文，至今仍是高登、連登討論區的經典笑料。

息影近況：退隱時間： 約於 2012 年起逐漸淡出螢幕。

現狀： 已婚並育有一子。她在專訪中透露，現時生活重心全在家庭，平時以「賢良淑德」的家庭主婦身份自居。

轉變心態： 雖然曾因性感形象受壓，但現時心態坦然，甚至會與兒子分享昔日的電影周邊（如咕𠱸），展現出極具母愛且幽默的一面。