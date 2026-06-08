吳彥祖妻子素顏為愛女搞生日派對　美國奢華豪宅內部意外曝光

男神吳彥祖與名模妻子Lisa S.結婚多年並定居美國，日前兩人的女兒迎來十三歲生日，Lisa S.在社交網絡上分享了親自為女兒籌辦生日派對的短片，意外讓全家人在美國的豪宅內部景觀首度曝光，引發網民熱烈討論。

吳彥祖與妻子Lisa S.勁有夫妻相。（IG@thatdanielwu）

Lisa素顏為愛女搞生日派對

在這段充滿母愛的短片中，Lisa S.素顏上陣且身穿樸素的短袖上衣，化身萬能媽媽親手為女兒烘焙杯子蛋糕，當她在用力攪拌濃稠的糖霜時，還幽默地自嘲最近沒有時間去健身房，現在這個動作就當作是自己的二頭肌訓練，如此貼近生活的一面逗樂了許多網友。

吳彥祖妻子Lisa正在為愛女生日party準備蛋糕。（小紅書@Lisa S.）

美國豪宅內部意外曝光

這段日常短片也讓他們居住的奢華豪宅內部意外曝光，全屋設計主打現代簡約奢華風格，大量運用了原木地板與自然採光，整體視覺效果顯得既高級又溫馨，其中最吸睛的莫過於開放式巨型廚房，不僅配備了酒店級的嵌入式烤箱與大氣的中島，窗外更能直面一片綠意盎然的巨型花園與私人游泳池。

豪宅主打現代風格，配泳池勁高級。（小紅書@Lisa S.）

為了配合女兒的留宿派對，Lisa S.更親自為充氣床墊打氣，並在游泳池邊準備好水槍，計畫讓孩子們盡情大玩夏日水戰，這間品味非凡的居所隨即引發大眾讚嘆，除了關注豪宅外，網民也紛紛笑稱這對老夫老妻越來越有夫妻相，甚至開玩笑指妻子的極高髮際線都完美複製了男神老公，一家人的幸福日常讓眾人直呼非常溫馨。