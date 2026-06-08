吳婉芳二仔胡智同新婚後突傳入院　直言晴天霹靂：為甚麼是我？

一代凍齡港姐吳婉芳的二仔、一向熱愛健身兼身形超爆肌的胡智同（Lynus），日前才剛辦完星光熠熠的世紀婚禮晉升人夫，沒想到新婚喜悅猶在，他竟無預警在社交平台大晒「病人服臥床照」，透露自己遭遇了嚴重的無妄之災，需要緊急接受手術，引來大批網民與粉絲高度關切。

胡智同於日前剛晉升人夫。（IG@lynuswoo）

健身房臥推「普通重量」突撕裂

從胡智同上載的近照可見，他身穿病人服躺在手術床上，右手被固定在特殊的手托上，雖然手術已經順利完成，但他神情略帶疲憊，臉上流露出一絲無奈，顯然對於這場新婚後的血光之災感到相當鬱悶。他在IG以長文痛心詳述了受傷經過，原來意外發生在婚禮剛結束後不久。胡智同回憶道：「生活總會以意想不到的方式考驗我們。婚禮剛結束，我在健身房做臥推時，只是舉了個完全在能力範圍之內普通重量，結果卻撕裂了胸肌。」他原本滿心期待要利用這個休賽期好好加強訓練，如今卻要面對長達六個月的漫長復原期，所有訓練計劃瞬間被迫急煞停。

胡智同結婚後無預警受傷。（IG@lynuswoo）

晴天霹靂一度無奈問「為甚麼是我」

面對這個突如其來的打擊，胡智同直言當時如同晴天霹靂，甚至陷入情緒低谷，極度無奈地不斷反問自己：「為甚麼是我？為什麼偏偏是現在？」不過，充滿正能量的他很快便調整好心情，展現出運動員的堅韌鬥志：「我唯一知道的是，生活總要繼續，我也會繼續前進。」誓言自己一定會比以往更強大，並將這次長達半年的復原期視為成長的機會，「我們不會因為安逸而成長，我們會因為挑戰而成長。而這恰好是我的。」

世紀婚禮契爺張學友開口獻唱

這次胡智同受傷，不少網民都替他感到心疼，亦不禁聯想到他不久前才剛舉行完、全城轟動的世紀婚禮。當時的婚禮場面極其盛大，除了新郎英俊、新娘甜美外，全場最矚目的莫過於其母親吳婉芳！現年58歲的吳婉芳當天身穿一襲白色晚禮服，配上貴氣十足的翡翠首飾，雍容華貴之餘，皮膚與身材狀態簡直「爆燈」，逆天童顏再度成為全城熱話。

而婚禮上的最大驚喜，則是胡智同的契爺「歌神」張學友！學友當天以長輩身份穩坐主家席，更在席間與吳婉芳深情合唱經典金曲《愛是永恆》，影片隨即在網上瘋傳，成為一時佳話。希望新婚的胡智同能在太太與家人的悉心照顧下安心休養，早日康復，半年後重新以更完美、更強壯的姿態回歸健身房。