香港探秘地圖｜黎耀祥一針見血揭丁子朗苦戀畢萍：有冇正眼望過你

TVB劇集《香港探秘地圖》昨日（1日）一集繼續播到「片場鬧鬼」的單元主題，劇中講到《神功靈戲》續集的女主角潘靜文撞邪的消息在網絡上迅速傳開，鬧鬼一說更傳得言之鑿鑿。最後潘靜文向莊一臣（黎耀祥 飾）求助，後來發現原來只是關嘉敏「搞鬼」，並不是真正的鬧鬼。正當大家以為事件已經查明不再鬧鬼之時，離奇怪事竟然再現片場，連導演及主演都相繼遭遇不測。導演最後辭去工作，由高文彬（丁子朗 飾）接任，因為他需長時間留在劇組，所以《探秘地圖》則聘請了Daniel（徐文浩 飾）來頂替他。

導演最後辭去工作，由高文彬（丁子朗 飾）接任。(《香港探秘地圖》截圖)

誰取代了丁子朗當《探秘地圖》的攝影師

丁子朗趁劇組放假回《探秘地圖》宣布自己升格做導演的好消息，但就被畢萍（龔嘉欣 飾）告之壞消息，就是聘請了徐文浩來暫時接替他的工作。丁子朗得悉此安排後，同時眼見公司中的女性都被徐文浩吸引，他內心感到忐忑不安，更開始質疑自己是否應該繼續擔任導演工作。丁子朗更被黎耀祥踢爆暗戀龔嘉欣：「Daniel嚟咗做攝影師，你就驚佢追走咗萍姐，所以導演都唔想做，戲都唔想拍，就返嚟黏住萍姐，係咪？」丁子朗見被黎耀祥說中了心事，亦毫不隱瞞地向他表示當年倪嘉雯喝下的「斷桃花符水」，其實是想給徐文浩喝的。

《探秘地圖》聘請了徐文浩來暫時接替丁子朗的工作。(《香港探秘地圖》截圖)

黎耀祥一針見血揭丁子朗暗戀龔嘉欣

黎耀祥亦開門見山對丁子朗一針見血的說：「你一路以嚟嚟黏住萍姐，佢有冇正眼望過你啊？人與人之間唔係成日嚟埋一齊就感情就會好，距離產生美，可能你唔喺萍姐身邊，佢先會發覺你嘅好。」

黎耀祥亦開門見山對丁子朗一針見血的問「佢有冇正眼望過你啊」。(《香港探秘地圖》截圖)

丁子朗自爆當年「斷桃花符水」，其實是想給徐文浩喝的。(《香港探秘地圖》截圖)