香港探秘地圖丨潘靜文百無禁忌瞓棺材　黃泳嘉旗袍Look客串被非禮

時裝靈異輕喜劇《香港探秘地圖》前晚（６月1日）及昨晚一集《香港探秘地圖》繼續是影壇鬧鬼事件，《神功靈戲》續集女主角凱泳（潘靜文飾）撞邪事件網上瘋傳，凱泳面臨被易角危機向一臣（黎耀祥飾）求助，一臣（黎耀祥飾）派畢萍（龔嘉欣飾）等到片場調查撞邪事件，查出「鬧鬼真兇」是之前爭輸女主角的Julia（關嘉敏飾）。



關嘉敏係鬧鬼事件嘅幕後真兇，佢啲壞女人嘴臉真係好入型入格。（官方提供圖片）

當眾人以為事情已解決，怪異事件再次出現，導演趙永慶（秦啟維飾）、演員何啟安（陳建文飾）相繼遇上靈異事件，女二胡潼（阮兒飾）更疑遭第一季離奇死亡的女主角詠姐（潘靜文分飾）索命……經畢萍等人一再調查，終揭出與詠姐神撞樣的凱泳，原來是詠姐私生子孿毛（侯雋熙飾）的女朋友，二人與一臣合作誓要查出當年害死詠姐真兇，原來一切是因胡潼妒忌詠姐而發生的不幸意外……

關嘉敏係鬧鬼事件嘅幕後真兇，佢啲壞女人嘴臉真係好入型入格。（官方提供圖片）

香港探秘地圖丨潘靜文一人分飾兩角

初試啼聲擔任單元女主角的潘靜文（Sherman）在劇中甚有發揮，除先後遇上在靈位前倒插香（有挑釁神明請鬼之意）、頭髮遭捲入風機及瞓棺材等驚嚇事件，還要扮演陰森感滿分的女鬼與阮兒單挑，加上一人分飾兩角，又要先後Carry清純學生Look、古典花旦Look、陰森女鬼等不同造型，演出難度極高。就此，Sherman受訪時坦言一人分飾兩角有難度：「我都好驚人哋睇唔出有分別。」為了使詠姐及凱泳看起來有分別，Sherman在聲音及造型上花了不少心思，包括讓凱泳多戴帽示人。至於扮女鬼體驗，她則笑言超級好玩。

Sherman劇入面造型勁多元。（官方提供圖片）

Sherman劇入面造型勁多元。（官方提供圖片）

Sherman劇入面造型勁多元。（官方提供圖片）

Sherman扮女鬼幾有驚嚇同驚喜。（官方提供圖片）

Sherman又指由於家中從事殯儀業，所以拍攝靈異戲沒有太多避忌及害怕，即使要「大吉利是」瞓棺材也不介意：「我自細就有聽同接觸到死亡嘅事，所以唔會抗拒瞓棺材，PA（助理編導）都有畀利是我，我百無禁忌。」但直指瞓入棺材一刻，直接體驗「死亡視覺」時感到孤單：「其實瞓棺材之前我係冇驚，但係當我真正入到棺材冚埋個蓋嘅時候，我有一種好孤單嘅感覺。」至於拍攝頭髮遭捲入風機場口，Sherman透露被捲的是劇組事先安排的假髮，故過程安全，不過她還是事先做好萬一發生意外、要剃光頭的心理準備，果然專業。

Sherman拍《香港探秘地圖》真係咩都試勻晒咁滯，無論瞓女廁、瞓棺材、被風機捲頭髮，佢都全部親身上陣兼百無禁忌，好專業。

Sherman拍《香港探秘地圖》真係咩都試勻晒咁滯，無論瞓女廁、瞓棺材、被風機捲頭髮，佢都全部親身上陣兼百無禁忌，好專業。（官方提供圖片）

香港探秘地圖丨潘靜文接連離奇整親腳

雖然為人大膽又百無禁忌，但Sherman笑言拍畢倒插香戲份後，覺得運氣似乎變差：「我之後咁啱係咁整親隻腳，首先喺一個party度我睇唔到一個大喇叭，跟住成個人跌低咗刮損又瘀晒；跟住再隔咗一個月，我去咗一個電台嘅運動會，然後跑步又仆低咗，仆得都唔淺，係要去洗傷口嗰隻。」

Sherman同侯雋熙呢對《聲夢》CP勁有新鮮感。（官方提供圖片）

Sherman同侯雋熙呢對《聲夢》CP勁有新鮮感。（官方提供圖片）

香港探秘地圖丨「學霸港姐」黃泳嘉葫蘆身形極弗

是個單元除了「長腿姐姐」Sherman，還有「女神」關嘉敏、之前憑《臥底嬌娃》爆紅的李海銅，以及「東張女神」黃泳嘉客串演出，三人的旗袍Look各有美態，引發不少網民熱議。而根據tvb報道，閃現登場慘被鹹濕導演非禮的黃泳嘉，原來是「學霸港姐」，畢業於世界名校蒙特利爾麥基爾大學（McGill University）。泳嘉當年參選港姐時，曾憑神級吹奏牧童笛功力成為一時佳話，在網上吸納近 100 萬點擊！

「閃現」黃泳嘉好Sharp。（官方提供圖片）

佢當年憑才藝表演唱牧童笛真係一夜爆紅，因為吹到一言難盡。（官方提供圖片）