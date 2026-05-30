CHANEL工藝坊系列時裝秀移師韓國！重新演繹電影造型建構品牌靈魂

在剛過去的周二（26日），CHANEL在韓國首爾舉辦盛大的時裝秀，展示最新2026 Métiers d'Art工藝坊系列，並邀請各位品牌大使和好友出席，引起不少話題。今個時裝秀為藝術總監Matthieu Blazy的首個工藝坊系列，貫徹工藝坊的巧手技術，融入Mattieu對品牌的想法和幻想，打造出嶄新的形象，令人耳目一新。以下整理今個時裝秀的重點。



2026 CHANEL工藝坊系列｜韓國時裝秀出席嘉賓名單

久別七年時間，再次回到韓國辦秀，當然不少得星光熠熠的場面。除了全球品牌大使、BLACKPINK成員Jennie，還有G-DRAGON、LE SSERAFIM成員中村一葉（Kazuha）、ILLIT成員李沅禧（Wonhee）；而演員陣容則有尹汝貞、金高銀、高胤禎（又譯高允貞）、李政宰、朴敘俊、池昌旭及李洙赫等。

海外影星如Tilda Swinton、桂綸鎂、EST（Supha Sangaworawong），以及香港演員談善言，都有出席觀賞時裝秀。

2026 CHANEL工藝坊系列｜韓國時裝秀出席嘉賓名單 (CHANEL提供)

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2026 CHANEL工藝坊系列｜韓國時裝秀日期/時間/地點

首度於去年12月在美國紐約亮相，CHANEL 2026工藝坊系列移師韓國首爾，於2026年5月26日再度復辦，並邀當地模特兒崔素拉壓軸踏上時裝天橋。選址汝矣島地標63大廈的「韓華龐畢度中心」，該場地由「Aqua Planet 63」水族館改造而成，將於下個月（6月）正式開幕，可見設計簡約，並在牆上掛畫，盡展現代建築美學。

2026 CHANEL工藝坊系列｜韓國超模崔素拉挺孕肚，壓軸踏上時裝天橋。(CHANEL/ SUCCESSION PICASSO 2026)

2026 CHANEL工藝坊系列｜韓國時裝秀預告

在時裝秀之前，CHANEL向大家發出動畫請柬。由插畫家Jisu Choi繒製，以韓式傳統筆觸，勾勒出香奈兒女士牽著狗，悠閒地漫步於韓國首爾街頭，展現出韓國城市的動態美與活力。

2026 CHANEL工藝坊系列｜韓國時裝秀預告 (CHANEL提供)

2026 CHANEL工藝坊系列｜結合電影主題

除了展示美國「大蘋果」（Big Apple）—— 紐約的繁華與活力，整個系列貫穿電影與品牌精製的元素。兩者緣份可追溯至1931年，香奈兒女士前往美國紐約，為歌劇〈Palmy Days〉製作服飾，其後遇見荷里活製片人Samuel Goldwyn，並得到對方賞識，負責製作電影《Tonight or Never》女主角Gloria Swanson的禮服，開拓製作電影服飾之路。至今，品牌依然與多部電影及影星合作，並保存標誌性作品，以孕育一個與電影更深厚的聯繫。

2026 CHANEL工藝坊系列｜結合電影主題 (《Tonight or Never》劇照)

2026 CHANEL工藝坊系列｜Matthieu Blazy眼中的CHANEL

藝術總監Matthieu Blazy延續情緣，將標誌性電影角色，融入CHANEL工藝坊系列中，不僅勾起大家的復古情懷和回憶，同時亦表達出品牌在電影中，所建構的個性形象。「01女生」帶大家逐一探索這些造型。

瀟灑隨性

由香港銀髮模特兒Christina Chung展示，外套印有電影《Tonight or Never》宣傳海報圖案。這部電影改編自匈牙利女作家Lili Hatvany的同名劇本，與1927年流行的一款法國香水同名，講述一名女高音歌劇家，在追夢到紐約大都會表演前，所經歷的一段愛情。劇本可見出女主角敢愛敢恨的個性，同時象徵著CHANEL瀟灑隨性的態度。

2026 CHANEL工藝坊系列｜Christina Chung展示《Tonight or Never》圖案外套。(CHANEL提供)

強勢與力量

一看秒懂的電影造型，取自「Superwoman」的角色，採用標誌性的藍色打底，加上紅搭黃的標誌圖案，展現出女性內在的強勢魅力與力量。

2026 CHANEL工藝坊系列｜取自「Superwoman」的角色 (Kristie Chu攝)

剛柔並重

造型靈感取自兩部經典電影，黑色毛茸外套演繹強悍的《King Kong》；而美艷的紅色珠片裙，則是源自電影《夢城兔福星》（Who Framed Roger Rabbit）中的主角Jessica Rabbit。兩者互相映襯出外剛內柔的風格，並強調出現代女性具備的特質。

2026 CHANEL工藝坊系列｜靈感取自兩部經典電影，展現出外剛內柔的特質。(Kristie Chu攝)

風趣幽默

風趣女生更具吸引力，Matthieu Blazy發揮趣味創作，將造型發揮出獨特魅力，透過色調增添電影風格，同時刺繡上CHANEL標誌性的麥穗及琥珀色珠子，組合成爆谷的模樣，相當趣致。

2026 CHANEL工藝坊系列｜Matthieu Blazy將造型變成爆谷筒？(CHANEL/ SUCCESSION PICASSO 2026)

2026 CHANEL工藝坊系列｜透過標誌性的麥穗及琥珀色珠子，組合成爆谷的模樣。(Kristie Chu攝)

2026 CHANEL工藝坊系列｜結合Matthieu Blazy的幽默

此外，Matthieu Blazy還將多款小狗圖案組合，以珠片刺繡的方式，呈現出現代有趣的藝術氛圍，同時保留瑰麗優雅的感覺。

2026 CHANEL工藝坊系列｜結合Matthieu Blazy的幽默 (CHANEL)

2026 CHANEL工藝坊系列｜向紐約致敬

這個系列源自三十年代在美國紐約的一段緣份，Matthieu Blazy特此作出致敬，透過簡單直接的設計，如「我愛紐約」T恤和蘋果造型手袋，展現出當地的熱情活力，並向這個地方送上一封情書。