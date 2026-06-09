吳文忻病逝丨曾被無線監製叫整容　收百萬酬勞成首位公開整容女星

現年51歲的前港姐吳文忻（吳忻熹）今日（9日）傳來令人痛心的離世噩耗，其社交平台正式公布她已經離世的訊息。她於2024年8月宣告乳癌復發，當時病情已惡化至第4期，並不幸擴散至肝臟、骨骼及大腦。吳忻熹入行後曾擔任節目主持與電影拍攝等，惟一直星途平平未有太大突破，她曾與蘇民峰為有線電視主持節目，有指她曾被蘇民峰指鼻型剋夫，因此讓她動了整容想法。



吳文忻的社交平台公布她離世的消息。（IG@Nathaliie Ng）

吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫。（IG：@nat_ng_nat）

曾被無線監製叫整容 香港首位整容明星代言人

在香港娛樂圈中，吳文忻是極少數敢作敢當、公開承認整容的先驅藝人，吳文忻曾指監製李添勝就叫她整個鼻，李添勝直認有說過。2006年，她獲蕭定一旗下的美容公司邀請成為代言人，以高達100萬港元的酬勞接受多項整容手術。

吳文忻曾是1998年度香港小姐季軍。（網上圖片）

當時吳文忻親赴韓國接受了六項整容手術，包括削骨勾鼻手術、祛斑療程、臀部及腰部溶脂手術、注骨膠原豐唇，以及從手臂和大腿抽脂注入額頭。同時，她還在下巴、眉頂、下顎及眼角注射了肉毒桿菌。

吳文忻整容前圖片。（網上圖片）

吳文忻後來赴韓國接受了六項整容手術。（網上圖片）

吳文忻的整個手術與復原過程在當時被媒體廣泛報道，其前衛大膽的作風在驚艷大眾之餘，也引發了網民的熱烈爭議。

逆轉「剋夫鼻」流言 下嫁「南丫島王子」

吳文忻曾與著名堪輿學家蘇民峰一同為有線電視主持風水節目《「峰」生水起精讀班》，當時有傳她被蘇民峰指出其鼻型具有「剋夫」之相。不過在改善鼻型並成為整容代言人後，她不僅知名度大增，更順利收穫了美滿的愛情。

吳忻熹整容後鼻樑堅挺高直，改善了蘇民峰曾指其剋夫的鼻型。（Facebook＠Nathaliie Ng吳忻熹 - 吳文忻）

她於2011年與有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚。兩人其實早在美國讀書時就已相識，期間雖然經歷過分手，但最終成功修成正果。步入婚姻後，吳文忻選擇大幅減產，淡出幕前。她分別於2014年和2017年誕下大女和二女，一家人生活其樂融融，直至2025年6月27日吳文忻於社交媒體宣佈離婚。

吳文忻2011年與金融才俊陳劍陵結婚，後誕下二女。（Facebook＠Nathaliie Ng吳忻熹 - 吳文忻）

吳文忻曾被發現離婚後在二手網賣傢俬電器。（Facebook截圖）

昔日大方親解整容心態：咁咪做埋囉

對於當年的轟動決定，吳文忻生前接受華語電視網上頻道SinoTV MRBI《偶像名人堂》訪問時，曾親自剖白自己當年的整容想法。

吳文忻最近接受華語電視網上頻道SinoTV MRBI《偶像名人堂》訪問。（IG@SinoTV MRBI）

她透露當初是因為認識了蕭定一，碰巧對方開設美容公司才有此契機：「我冇添加任何唔屬於我嘅嘢落我個身度，只不過我當時有抽過脂……橫掂都有贊助，做手術都要麻醉㗎啦，咁咪做埋囉……但我覺得公司嘅宣傳真係比較嘩眾取寵，所以迴響真係好大，你見我而家同以前都唔係好大嘅改變。」