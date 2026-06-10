日本詐欺犯男星池田純矢寫信認錯　曾風俗店賣身2小時賺1300港元

曾演過日劇《花樣少年少女》、特攝劇《海賊戰隊豪快者》的日本前男星兼聲優池田純矢，3年前因涉嫌加入詐欺集團犯罪遭逮捕判刑，目前正在服刑中。本月7日，他突然透過社群平台公開了一封在獄中撰寫的親筆手寫信，向大眾吐露了他在獄中的近況，以及內心深處對「被社會遺忘」的強烈恐懼。



《花樣少年少女》。（影片截圖）

池田純矢在《海賊戰隊豪快者》中出演伊狩鎧／豪快銀。（網上圖片）

獄中信告白：歷經極寒酷暑、怕被大家遺忘

池田純矢在信中坦白了自己在山形監獄的服刑生活與心路歷程：「雖然不是能說『我很好』的狀況，但還是努力過著每一天。來到山形後，已經度過第2個冬天（極寒！！），也即將迎來第2個夏天（酷暑！！）。」

池田純矢在信中坦白了自己在監獄服刑心路歷程。（X@junya_ikeda2710）

他在信中寫道：「也許這份罪永遠不會消失，但我會非常努力，哪怕只有一點點，也希望能重新獲得認可。所以，如果你們願意等我，我會很高興。」面臨剩下的一半刑期，池田純矢向外界公開喊話，希望大家能寫信給他、賜予他撐下去的力量。他坦言：「孤獨真的很難受，我也想對未來保有一點希望。最重要的是……我很害怕被大家遺忘。」

池田純矢在監獄中寫的信。（X@junya_ikeda2710）

池田純矢在監獄中寫的信。（X@junya_ikeda2710）

3年前池田純矢被警方指控與詐欺集團暗中共謀，當時他假扮成警察前往一名60多歲的男性住處實施詐騙，成功從對方手中騙取了3張提款卡，並隨後盜領出150萬日圓（約7.3萬港元）。東窗事發後，他不僅當場遭到所屬的經紀公司火速開除解約，最終也被法院正式判處三年有期徒刑。

池田純矢在3年前被警方指控與詐欺集團暗中共謀，判處三年有期徒刑。（X@junya_ikeda2710）

曾於風俗店賣身 瘋狂向女客「賣慘」

在池田純矢3年前遭逮捕時，更有日本媒體起底他私底下的驚人副業。他曾在一間專門服務女性顧客的風俗店工作，隱瞞真實長相進行金錢交易。店家當時以「主演多部日劇、電影作品」、「SSS級現役帥哥演員」作為宣傳噱頭來吸引女客。雖然因為不能露臉而將照片保密，但實際身份就是池田純矢。

池田純矢曾在一家風俗店工作。（X@junya_ikeda2710）

根據曾指名過他的女性顧客爆料，兩人在見面時其談吐雖然沒有太大問題，但收費與私下言行卻相當令人側目，指名費為5,000日圓（約245港元），加上到府服務費，2小時共27,000日圓（約1,350港元）。

池田純矢2小時的費用竟27,000日圓（約1,350港元）。（X@junya_ikeda2710）

該名女性爆料指出，池田純矢脫下衣服後胸口有大片刺青，並主動聲稱那是自己過去「自殺未遂」時所留下的傷痕。在服務過程中，他會不斷向女客主動提起自己不幸的小孩身世、婚姻失和以及嚴重的經濟困境，全身上下散發出強烈的「請救救我」的沉重訊號。不過該顧客也無情吐槽，認為池田純矢有些「賣慘過頭」，他將所有生活的不如意與問題，通通怪罪到自己的親人與妻子身上。