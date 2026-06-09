曾與師兄搶三上悠亞　長尾謙杜再被爆深夜密會前E-girls稻垣莉生

日本「星達拓」旗下男團「浪花男子（なにわ男子）」成員長尾謙杜近日傳出新戀情，2年多前他曾跟前AV女優三上悠亞爆三角戀，夾在她與前輩Kis-My-Ft2成員千賀健永中，一度備受討論，近日又被拍到與前E-girls成員稻垣莉生幽會，被不少粉絲批評玩心太重。



據《週刊文春》報導，長尾謙杜與稻垣莉生在上月31日分別觀賞完日本與冰島足球國家隊友誼賽後，在東京某高級住宅會合，之後還搭計程車到餐廳與酒吧續攤，一整晚約會行程全被直擊。

「浪花男子」成員長尾謙杜（IG@kento.nagao_0815）

長尾謙杜曾跟三上悠亞爆三角戀，又爆出深夜密會女偶像稻垣莉生：

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現年26歲的稻垣莉生曾是E-girls成員，近年轉型時尚網紅，人氣居高不下，而長尾謙杜則是被拍到前輩千賀健永離開三上悠亞住家4小時後，也進入同一棟大樓約會，傳出千賀健永因此相當沮喪，這段三角戀一度讓他備受討論，沒想到過了2年多又被拍到與其他偶像約會。

不少網友嘆：

「如果真的要跟女生出去玩，至少再多做點變裝吧。」

「照片一看就是長尾謙杜，完全沒從上次事件學到教訓」



不過對於緋聞，目前長尾謙杜尚未對外回應。

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