AV女優友田彩也香自爆「同大學兒子泡溫泉」引130萬人關注急發聲

日本知名AV女優友田彩也香，日前在個人社群平台（X）上拋出震撼彈，宣稱自己與「讀大學的兒子」進行了一場溫泉旅行，並隨文附上一張身穿性感浴衣的照片。



此舉瞬間引發網路瘋傳，吸引超過130萬人次瀏覽，不少網友驚訝於她已有大學生兒子，紛紛留言討論。然而，友田彩也香4日卻罕見發出正式聲明，緊急澄清自己「單身、未婚，且沒有小孩」。

友田彩也香日前在社交平台上宣稱自己與「讀大學的兒子」進行了一場溫泉旅行，吸引超過130萬人次瀏覽，網友紛紛留言討論。（IG@ayaka_tomoda0914）

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宣傳手法玩過火？「母子泡湯」竟是劇情設定

這起「自打臉」的烏龍事件，其實源自於AV作品的宣傳設定。友田彩也香於5月15日發文時，語帶玄機地提及自己與大學生兒子共赴溫泉旅行。由於內容語焉不詳，引發粉絲誤解。

雖然後續她曾在留言區補充「這是新片的劇情設定」，但該則說明留言的觸及率遠不及原始貼文，導致大量網友仍信以為真，認定現年37歲的她育有一名大學生兒子。

眼見網路謠言越演越烈，友田彩也香於6月4日再度發文，並以中、英文雙語同步發表正式聲明：

這一切都是從成人影片中截取的內容，並非現實。現實中的我並沒有孩子，從未結過婚，目前也沒有男朋友，請大家不要再誤會了。

尷尬的是，儘管友田彩也香多次闢謠，但這則正式澄清貼文的瀏覽數僅約6萬人次，與當初「母子泡湯」引起的130萬人次熱議相比，落差相當懸殊。

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