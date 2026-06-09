吳家忻豪門夢碎告別富三代迎新歡　男閨密默默守候終奪芳心升呢

擁有「網絡女神」美譽、現年27歲的吳家忻（Kayan9896），近年不僅在時尚界炙手可熱，更踩過界做歌手、拍劇、拍電影，事業可謂順風順水。不過，女神的感情路卻略顯波折。在2024年底，她以「性格不合」為由，狠斬與「百億富三代」馬桂烽（Justin），不少網民冷嘲熱諷她「百億豪門夢碎」。事隔一年多，據《東周刊》爆料，吳家忻已經秘密撻著本地潮流圈著名的公關兼DJ Jerry。

疑似新戀情曝光。（IG@kayan9896）

飯堂外「吞雲吐霧」貼心新歡化身人肉擋風牆

日前晚上約7時，吳家忻身穿黑色外套、內襯白色貼身上衣配寬鬆牛仔褲，微露纖腰現身中環太子大廈的名人飯堂「珍姐火鍋」。當時她與5至6名男女友人圍在餐廳門口「呼吸」吹水。現場所見，吳家忻口中擔著一支白色幼身香煙，手勢極為純熟，與朋友一邊吞雲吐霧，一邊露出鬼馬表情，顯得非常享受。而在這場長達7小時的馬拉松飯局中，眾人至少進出餐廳3、4次過煙癮，可見女神煙癮頗大。

最吸睛的是，Jerry雖然本身並非煙民，但為了貼身服侍女神，每次都義無反顧地「跟出跟入」。兩人在街頭形影不離、如「糖黐豆」般雞啄唔斷。兩人不時四目交投、相視而笑，曖昧指數爆燈。每次吳家忻在街頭點煙，Jerry都第一時間上前用身體「主動擋風」，呵護備至。

Jerry每次都「主動擋風」，呵護備至。（IG@jerryhahaa）

雙雙返大坑香閨「過夜」

直到凌晨2時許火鍋店打烊，Jerry作為唯一的男士陪伴吳家忻及兩名女友人步出餐廳。在門外高談闊論期間，Jerry順勢將手搭在女方的香肩上，更用掌心溫柔輕掃女神的玉背。吳家忻全程不但零抗拒，更順從地將身軀微微靠向男方，眉眼間盡是熱戀中的甜蜜。

期間，友人拿出手機播放搞笑短片，吳家忻更笑到彎腰兼標眼水，玩得極之盡興。大約10分鐘後，安頓好女友人乘的士離開，吳家忻便與Jerry齊齊登上另一輛的士，直駛往女方位於大坑的香閨，男方直至天光亦未見離開，關係不言而喻。

男方直至天光亦未見離開，關係不言而喻。。（IG@kayan9896）

閨密爆料：男閨蜜默默守候多年終「升呢」

據知情閨密爆料，這位成功擄獲女神芳心的Jerry絕非等閒之輩。他在公關界打滾多年，早年曾到日本發展，回流香港後除了經營PR業務，還兼任DJ打碟，在本地潮流圈頗有名氣。他的IG擁有逾萬名Follower，連「潮流達人」徐濠縈、康堤以及吳家忻的前度林家熙（Locker）都有追蹤他，人脈極廣！

「Jerry同Kayan其實認識咗好多年。由以前Kayan同Locker拍拖，到後來同百億富三代Justin一起，Jerry都一直以『好朋友』身份默默守護、隨時候命，做佢嘅盲公竹同傾訴對象。直到『馬吳戀』散咗，Jerry覺得時機成熟，即刻使盡渾身解數出擊，終於感動女神，成功由朋友『升呢』變男友！」雖然Jerry的財力或許不及前度「百億富三代」，但他勝在有才華、有耐性，更對吳家忻的事業大有幫助。據悉，早前吳家忻有機會與國際巨星G-Dragon驚喜合照，背後正是Jerry利用他在韓國的強大人脈一手搭路，難怪女神對他崇拜不已。

Jerry成功晉升為吳家忻男朋友。（IG@jerryhahaa）

吳家忻：追求者排到土瓜灣！

因為前兩段感情都愛得高調卻未能開花結果，吳家忻這次對新戀情顯得小心翼翼。早前她出席活動被問到感情狀況時，便使出「太極神功」口密回應：「唔話你知！我嘅追求者排隊排到土瓜灣啊！」當被媒體追問是否正在玩地下情時，她更直言壓力爆煲：「驚大家寫啊，寫到死！」雖然口硬否認拍拖，但閨密直言她現在事事以Jerry的感受為先，希望盡量低調保護這段剛萌芽的關係，等穩定後才大方公開。