白鹿趙露思劉亦菲引爆影視圈　三大頂流女神齊出山接新劇

由上世紀90年代末憑《還珠格格》及《情深深雨濛濛》捧紅趙薇、范冰冰等神級花旦開始，言情小說IP改編這條「爆款公式」至今依然百試百靈。近日，三大頂流女神白鹿、趙露思及劉亦菲均傳出「出山」接拍小說改編新劇的消息，陣容與幕後風波隨即引發全網熱話！

白鹿接拍言情小說《開到荼蘼》改編的同名劇集。（微博＠白鹿my）

白鹿因綜藝「低情商」慘失80萬粉

已經超過半年沒有進組開工的白鹿，近日終於挑選好心水劇本，落實夥拍新晉男星李昀銳，接拍言情小說改編劇《開到荼蘼》。除了新劇動向，白鹿的合約去向亦震驚影視圈。盛傳她與「伯樂」兼經理人于正的10年賓主關係將於下月正式告終。近日白鹿私底下已由「老闆」改稱對方為「于老師」，種種蛛絲馬跡均佐證她即將自立門戶、成立個人工作室重新出發。

白鹿改口稱呼，疑似佐證自立門戶傳言。（微博@于正）

這次是白鹿相隔3年再度回歸現代偶像劇，一改以往甜美靈動的古裝形象，挑戰冷漠傲氣的都會女性。劇中她將飾演帶着感情重創出走的女子，多年後歸來邂逅摯愛，卻驚覺對方的姐夫竟然是自己的「極品前度」，窒息感拉滿。

雖然粉絲對新劇極度期待，但不少劇迷卻大唱反調。一來，網民紛紛翻炒她3年前在《以愛為營》中的「時尚災難」，狠批她「將頂級名牌穿出廉價淘寶貨質感」，質疑她演不出專業人士的貴氣。二來，她近日在王牌綜藝《奔跑吧》中，疑似對前輩李晨及鄭愷言行不敬，被炮轟「走紅後目中無人」，導致其社交平台在短時間內瘋狂「脫粉」高達80萬，令今次「復出」蒙上陰影。

白鹿被指疑似對前輩李晨及鄭愷言行不敬，脫粉近百萬。（微博圖片）

趙露思傳「偏幫」王鶴棣雪中送炭

另一位人氣「95花」頂流趙露思亦不甘示弱，落實接拍同一作家的另一IP巨作《要多美麗有多美麗》。劇中她將與陳妍希飾演一對「相愛相殺」的親姊妹，並與實力小生許凱上演一場虐心三角戀，新劇暫定於今年暑假正式開機。

與此同時，趙露思亦已秘密簽下另一部新劇《朝花不相愁》的片約。劇的男主角人選在影視圈引發大爭奪，名單由檀健次、曾舜晞一直傳到宋威龍。據內地幕後消息爆料，趙露思私底下其實更傾向「雪中送炭」，希望爭取與近日正處於綜藝排擠輿論風口浪尖的王鶴棣首度合作，試圖用自身熱度幫老友鞏固人氣。據悉投資方原本預告昨日正式官宣陣容，但最終因男主角的「番位」與人選仍在激烈拉鋸而臨時叫停。

趙露思近日更宣佈澳門開騷。（微博@趙露思工作室官微）

劉亦菲打破900日劇荒 《咸雪》挑戰黑化復仇女

至於已經闊別劇組、足足「放長假」超過900天的劉亦菲，繼《玫瑰的故事》引發全網現象級討論後，近日終於傳來好消息！她有望接拍全新古裝懸疑大劇《咸雪》。 她在劇中將飾演一名背負滅門慘案血海深仇的女主角，隱姓埋名、苦苦隱忍10年只為伺機復仇。角色性格陰暗且充滿城府，將徹底顛覆她過往「神仙姐姐」的清純不食人間煙火形象。

男主角臨陣易角： 劇中「亦正亦邪」的巡鹽御史男主角，早前盛傳會由陳曉出演，有望實現《夢華錄》「顧盼生輝 CP」的二搭重逢，令無數網民興奮莫名。可惜最新消息指出陳曉接演機會極低，男主角極大機會已改由近年爆紅的劉宇寧頂上。更有業內人士爆料，劉宇寧今次為了能與劉亦菲合作，完全「不計較番位」，甘願屈居次席，只專注於角色的適配性與發揮空間。