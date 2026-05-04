陸劇古裝女將軍熱度Top 10　趙麗穎不入前五　田曦薇、周也爭第一

撰文：網路溫度計DailyView
出版：更新：

《逐玉》帶動陸劇女將軍討論，除了屠戶女田曦薇的逆襲，周也在《錦月如歌》的表現也深獲好評，還有《山河枕》宋茜、《楚喬傳》趙麗穎，女將軍角色全面進化。

陸劇女將正崛起

隨著《逐玉》爆紅，不少「女將軍」的作品也被翻出討論。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近兩年（2024/4/22～2026/4/21）關於陸劇「女將軍戰神」的十大榜單，發現從亂世崛起的草根女將，到手握軍權的宮廷統帥，不同層次的女性角色紛紛登場，也讓觀眾重新看見「女性戰力敘事」的多樣化演變。本次盤點從聲量與角色討論度切入，整理出近年最具代表性的10大古裝女將軍角色。

10大古裝女將軍角色

No.10 白鹿

白鹿的女將軍經典作品為權謀劇《鳳囚凰》，其改編自同名小說，故事跨越南北朝。劇情主軸在於宮廷內外的權謀博弈、身份偽裝與政治聯盟，透過多方勢力交錯，逐步鋪陳出一場關於權力、愛情與生存的複雜棋局。

在這樣的敘事架構中，白鹿分飾兩角，其中尤以北魏篇中的「霍璇」最為出色。霍璇出身將門，自幼在軍營長大，性格剛烈果斷，擅長領兵作戰，是南朝軍中極具威望的女將軍「飛鳳將軍」。她鎮守邊關多年，戰功赫赫，在軍中擁有極高聲望，也因此成為朝堂勢力忌憚的對象。戰場上，她以絕頂智謀橫掃千軍；卸甲時，則收起鋒芒，眉眼轉為脈脈含情，演繹出颯爽與嬌媚並存的神韻。

《鳳囚凰》是白鹿早期打開市場辨識度的重要代表作。雖然角色屬於原創延伸，但「女將軍」這一鮮明標籤成功建立她在古裝題材中的形象，為後續接演多種類型角色，包含甜寵、權謀到大女主路線奠定基礎。特別是在動作戲表現與角色氣場的掌握上，霍璇一角讓觀眾注意到她不僅能駕馭柔美角色，更具備詮釋強勢女性的強大潛力。

盤點十大初戀系陸劇女神：《難哄》章若楠《天龍八部》劉亦菲31歲女星再遭私生飯騷擾　追車跟蹤變道都搣唔甩　罕動怒下車對峙

No.9 劉濤

在權謀經典《琅琊榜》中，劉濤飾演的「霓凰郡主」是女性角色中的標誌性存在。身為手握十萬南境鐵騎的統帥，她長年鎮守邊疆、戰功赫赫，是劇中極少數以軍功立身且擁有實權的女將領。角色不僅展現出果斷剛毅的將軍氣場，在面對朝堂權謀時更能冷靜權衡、進退有據；同時，她對梅長蘇那份隱忍而深沉的舊情，為冷冽的權謀戲增添了情感厚度，完美詮釋了「外剛內柔」的立體感。

對劉濤而言，霓凰郡主是其演藝生涯最具代表性的轉折點。她透過細膩的情緒控制與強大的氣場，成功打破過往溫婉的螢幕形象，塑造出兼具英氣與柔情的女性將軍典範。此角色的成功，不僅鞏固了她在古裝劇中的指標地位，更為她後續詮釋各類強勢、知性且具備掌控力的女性角色奠定了市場基礎。

儘管《琅琊榜》已播出多年，但「霓凰郡主」在過去2年內仍頻繁被網友提及，特別是在討論「古裝女將軍」、「巾幗不讓鬚眉」等話題時，該角色常被視為業界標竿。網友普遍認為劉濤賦予了角色一種「自帶勇敢」的英氣，並評價劉濤的霓凰郡主「帥氣刷屏」，不同於以往古裝劇中柔弱的女性形象，她展現了統領十萬邊防鐵騎的威嚴。

No.8 王楚然

尚未播出的古裝劇《烽影燃梅香》，講述王楚然飾演的雙魂少女安久為了尋找失蹤的母親，決定加入控鶴軍。劇中，王楚然挑戰帶有將門氣質與冷峻色彩的女性角色，人設融合了家國情懷與個人命運的拉扯，呈現出完全不同於傳統溫婉閨秀的強悍形象。

此作被視為王楚然拓展戲路的關鍵轉折。相較於過往多偏向情感取向的角色，此次她融入了更多堅韌、果決與肅殺的層次，試圖在「古裝女性角色」中建立起更立體的英氣形象。從已釋出的影像來看，無論是動作戲的氣場掌握還是情緒的收斂表達，都顯示出她正努力從外型優勢走向角色深度，網友認為這將是王楚然證明演技進階的關鍵作品。

No.7 宋軼

2025年熱播的古裝劇《與晉長安》，講述由宋軼飾演的大晉女將軍「黎霜」，與丞磊飾演的敵國世子上演雙強博弈，在戰場與情場糾葛的戲碼。

宋軼所詮釋的是大晉鎮北將軍「黎霜」。她身處邊關軍權體系之中，長年與戰事為伍，角色一登場就自帶戰場歷練出的統帥氣場，與過往常見的閨閣女性形成鮮明區隔。此角色的看點並不只在「能打」。身為守衛大晉邊疆的屏障，黎霜處於朝堂權力最忌憚的位置，她手握兵權，意味著隨時可能被捲入深層的政治角力。因此，宋軼在詮釋時，除了展現果決與剛烈，更賦予了人物對局勢的判斷力與自律克制，讓角色不只是衝鋒陷陣，更有「懂得何時進、何時退」的將領思維。

許多網友認可宋軼展現了不同於以往「清冷白月光」或「大戶人家小姐」的形象，認為其女將軍扮相「超颯」、「英姿颯爽」，並看好其挑戰堅毅角色的勇氣，認為她在劇中掌握堅毅與柔情的平衡點恰到好處。不過，也有部分觀眾批評宋軼身形過於瘦弱，穿上盔甲後缺乏女將軍應有的威嚴與滄桑感。

陸劇90後女演員討論Top 10　迪麗熱巴跌出前三　趙露思黑紅熱度大劉濤素顏做GYM大騷馬甲線蜜桃臀　盡顯完美曲線少女味十足

No.6 趙麗穎

趙麗穎在古裝傳奇劇《楚喬傳》中，飾演「楚喬」。她並非出身即巔峰，而是從奴籍少女一步步在亂世中掙扎，最終逆襲成為「秀麗軍」統帥。趙麗穎在詮釋時，賦予了楚喬一種獨特的「狠勁」，配合乾脆俐落、力量感十足的精準打戲，生動展現了女將軍在戰場上的肅殺與果決，使其一度被觀眾譽為「古裝女將軍天花板」。

若說2017年的《楚喬傳》是趙麗穎在凡間的浴血成長，那麼2024年播出的 《與鳳行》，則讓她將女將軍的形象推向更高的層次。她所飾演的靈界女將軍「碧蒼王」沈璃，以壓倒性的戰力與王者氣場登場，展現出不同於過往從底層奮起的角色路徑。劇中，趙麗穎的動作戲呈現更為沉穩且具威壓感的節奏，相較於《楚喬傳》時期的靈動與狠勁，《與鳳行》的沈璃更強調「收放之間的掌控力」，讓角色多了一層王者的從容與定力。

不少討論將《與鳳行》的沈璃與早期的《楚喬傳》進行對比。網友認為沈璃的將軍扮相更具霸氣與威儀，展現了從「戰士」到「統帥」的氣場升級。

No.5 宋茜

《山河枕》以權力更迭與家國動盪為背景，將人物放進高度壓縮的局勢之中，情感與立場不再只是選擇題，而是必須在生存與責任之間不斷拉扯的決斷。

宋茜在劇中飾演的「楚瑜」，身為衛家遭逢巨變後的靈魂人物，她面對的是權力結構崩塌與外敵入侵帶來的沉重壓力，這使得宋茜的表演呈現出更偏向「內斂型」的路線，她成功詮釋出一位在廢墟中重建家族榮光、於亂世中推動局勢的女性統帥。

隨著《山河枕》於2025年10月30日首播，宋茜的網路聲量在10月底至11月初達到最高峰，單日最高聲量達484筆。這段期間，觀眾針對其將軍扮相的還原度、武打動作的流暢度進行了大量討論。網友認為宋茜的長相俊美，非常符合原著中智勇雙全的女將軍設定。由於宋茜具備深厚的舞蹈功底，其揮槍、舞劍的動作被讚「乾淨利落」、「有力量感」，而非花拳繡腿。

No.4 盧昱曉

盧昱曉在古裝仙俠劇《入青雲》中飾演冷豔女將軍「明意」，她身負頂尖戰力卻身中奇毒，為了尋找解藥與真相，不得不隱姓埋名，化身為柔弱無害的少女，潛伏在同樣腹黑且心機深沉的紀楚（侯明昊 飾）身邊。

「明意」一角極具反差。在人前，她是纖細單純、依賴他人的「小白兔」；在人後，她則是冷靜果決、實力足以橫掃八方的女戰神。初期她多以觀察者的姿態切入，利用偽裝的身分潛伏在局勢邊緣，但隨著陰謀浮現與真實身分的逐步解封，她被迫走向決策核心。這種從「藏鋒」到「露芒」的轉變，不僅是戰鬥力的釋放，更是角色主體意識從孤軍奮戰到守護蒼生的全面覺醒。

《入青雲》讓盧昱曉的古裝形象成功轉型為「深藏不露的成長型強者」。她不以單純的壓場氣勢取勝，而是以逐步建立的決斷力與深不可測的心理成熟度，完成角色存在感的累積，展現出不同於以往角色的冷靜格局與魅力。網友認為盧昱曉束起高馬尾、身披銀甲的樣子非常有威懾力，特別推崇她在將軍扮相下的眼神，認為透出了一種歷經沙場的冷峻與堅毅。

宋茜《山河枕》爆造假醜聞遭抵制　男主角丁禹兮戲份少過客串角色王晶大談趙麗穎成功走紅全靠兩大因素　不贊成演員為求突破轉戲路

No.3 李沁

古裝劇《一笑隨歌》以權謀與情感交錯為主軸，故事講述李沁飾演的女將軍付隨歌，在刺殺平南王鳳隨歌（陳哲遠 飾）失敗後，兩人從敵對博弈到生死相隨的傳奇歷程。

李沁在劇中為錦繡國第一神射手，表演以內斂且具備「肅殺氣場」的節奏為主，透過精準的眼神戲與細微的動作轉折，讓人物的轉變不是外放式爆發，而是利刃出鞘後的層層收斂，為其演藝生涯增添了一個極具辨識度的角色。

李沁的網路聲量在2025年10月出現爆發性增長，單日最高聲量突破700筆，主要歸功於《一笑隨歌》的劇照與預告片釋出。李沁在劇中飾演的「紅衣戰神」形象，身披戰袍、手持弓箭的冷峻氣質，引發了大規模的轉發與討論。網友認為李沁具備一種「清冷感」與「堅毅感」，這讓她在詮釋女將軍時，能擺脫傳統古裝劇中常見的「少女感」，轉而呈現出一種勢均力敵的暴力美學。

No.2 周也

權謀與家國情懷交織的古裝劇《錦月如歌》，將人物置於生死戰場與身分錯位的多重壓力之中，故事圍繞著周也飾演的傳奇女將禾晏，講述她曾代兄出征戰功赫赫，在遭遇背叛重獲新生後，毅然再度「女扮男裝」深入軍營，從一介無名新兵重新殺回權力巔峰的熱血歷程。

周也的詮釋跳脫了以往的甜美框架，展現出英姿挺拔且內外兼修的層次感。她不僅在動作戲上展現出將軍的威嚴，更透過克制而精準的情緒細節，處理身分切換間的矛盾與對家國大義的守護。這種「由骨子裡透出的帥感」，讓人物成長呈現出厚重且紮實的累積。

網友盛讚周也擁有「絕美骨相」，其清晰的輪廓與凌厲的眼神非常適合束髮與盔甲造型。許多評論認為她的男裝扮相「俊帥不輸陸劇小生」，展現出少年將軍的英勇風采，被封為「最適合演女將星的小花」，也讓周也成功建立差異化標籤，畢竟在95後小花中，能同時駕馭「冷艷美女」與「少年將軍」的人選並不多，這為她開拓了新的戲路。

No.1 田曦薇

冠軍揭曉！答案就是在《逐玉》中，飾演簪花將軍「樊長玉」的田曦薇，她不僅是近兩年網路聲量的第一名，且以超過6倍的聲量輾壓亞軍。不同於將門出身的榮耀或宮廷權謀的浸潤，樊長玉的角色是極致的「草根性」。在故事初期，她僅是一名為了拉扯妹妹長大、在市井中揮刀殺豬的屠戶之女，卻因天生神力與亂世流離，被捲入了改朝換代的戰爭洪流。

她沒有受過正規的軍事訓練，她的刀法是在生存邊緣磨礪出來的，她從最初守護自家豬攤，到守護家門，最後成為守護一方疆土的屏障。在戰場上，她展現出的是一種大開大闔、生猛無畏的「狠勁」，這種不按常理出牌的武力值，讓她從基層小卒一路殺到封王拜將的位置。

網友普遍認為田曦薇成功打破了過往「甜妹」的既定印象，展現出極強的角色塑造力，更對於對其將軍造型給予高度評價，關鍵字集中在「英姿颯爽」、「眼神有戲」、「氣場全開」。觀眾認為她的武打動作流暢且具力量感。

多篇報導提到她在戰場戲份中「被擊飛、持刀搏鬥」的真實感，讓網友評論「這才是真正的將軍」、「緊張到忘了呼吸」，與傳統古裝劇中滴塵不染的將軍形象形成對比，隨著《逐玉》熱播，也讓田曦薇穩居近兩年的陸劇女將冠軍寶座。

【延伸閱讀】陸劇古裝將軍男神Top 10　張凌赫《逐玉》、劉宇寧《折腰》爭第一（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+15
2026陸劇十大女將軍戰神（網路溫度計DailyView授權使用）
《逐玉》田曦薇8件事：曾獲封校花　卻是不良少女曾抽煙出貓打架周也｜8件事認識95後大陸人氣小花　母胎美女獲封「小章子怡」35歲頂流女星生圖曝光震憾全網　網民激讚：講25歲我都信內地四大扛劇花出爐！楊冪位列榜首　劉亦菲迪麗熱巴不敵她慘落選從《司藤》景甜到《七根心簡》劉浩存　尾魚如何重塑陸劇打女形象

分析說明
本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年4月22日至2026年4月21日
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

延伸閱讀：

張凌赫十大陸劇人氣亮點揭曉！《逐玉》為何帥瘋全網

年度人氣陸劇TOP 10出爐！《折腰》、《難哄》、《許我耀眼》PK第一

《逐玉》爆紅帶動舊作話題！陸劇聲量榜出現「逐玉效應」：多部舊作同步翻紅

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

內地劇集
田曦薇
周也
李沁
宋茜
趙麗穎
王楚然
劉濤
網路溫度計DailyView