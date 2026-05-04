陸劇古裝女將軍熱度Top 10　趙麗穎不入前五　田曦薇、周也爭第一

《逐玉》帶動陸劇女將軍討論，除了屠戶女田曦薇的逆襲，周也在《錦月如歌》的表現也深獲好評，還有《山河枕》宋茜、《楚喬傳》趙麗穎，女將軍角色全面進化。



陸劇女將正崛起

隨著《逐玉》爆紅，不少「女將軍」的作品也被翻出討論。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近兩年（2024/4/22～2026/4/21）關於陸劇「女將軍戰神」的十大榜單，發現從亂世崛起的草根女將，到手握軍權的宮廷統帥，不同層次的女性角色紛紛登場，也讓觀眾重新看見「女性戰力敘事」的多樣化演變。本次盤點從聲量與角色討論度切入，整理出近年最具代表性的10大古裝女將軍角色。

10大古裝女將軍角色

No.10 白鹿

白鹿的女將軍經典作品為權謀劇《鳳囚凰》，其改編自同名小說，故事跨越南北朝。劇情主軸在於宮廷內外的權謀博弈、身份偽裝與政治聯盟，透過多方勢力交錯，逐步鋪陳出一場關於權力、愛情與生存的複雜棋局。

在這樣的敘事架構中，白鹿分飾兩角，其中尤以北魏篇中的「霍璇」最為出色。霍璇出身將門，自幼在軍營長大，性格剛烈果斷，擅長領兵作戰，是南朝軍中極具威望的女將軍「飛鳳將軍」。她鎮守邊關多年，戰功赫赫，在軍中擁有極高聲望，也因此成為朝堂勢力忌憚的對象。戰場上，她以絕頂智謀橫掃千軍；卸甲時，則收起鋒芒，眉眼轉為脈脈含情，演繹出颯爽與嬌媚並存的神韻。

《鳳囚凰》是白鹿早期打開市場辨識度的重要代表作。雖然角色屬於原創延伸，但「女將軍」這一鮮明標籤成功建立她在古裝題材中的形象，為後續接演多種類型角色，包含甜寵、權謀到大女主路線奠定基礎。特別是在動作戲表現與角色氣場的掌握上，霍璇一角讓觀眾注意到她不僅能駕馭柔美角色，更具備詮釋強勢女性的強大潛力。

No.9 劉濤

在權謀經典《琅琊榜》中，劉濤飾演的「霓凰郡主」是女性角色中的標誌性存在。身為手握十萬南境鐵騎的統帥，她長年鎮守邊疆、戰功赫赫，是劇中極少數以軍功立身且擁有實權的女將領。角色不僅展現出果斷剛毅的將軍氣場，在面對朝堂權謀時更能冷靜權衡、進退有據；同時，她對梅長蘇那份隱忍而深沉的舊情，為冷冽的權謀戲增添了情感厚度，完美詮釋了「外剛內柔」的立體感。

對劉濤而言，霓凰郡主是其演藝生涯最具代表性的轉折點。她透過細膩的情緒控制與強大的氣場，成功打破過往溫婉的螢幕形象，塑造出兼具英氣與柔情的女性將軍典範。此角色的成功，不僅鞏固了她在古裝劇中的指標地位，更為她後續詮釋各類強勢、知性且具備掌控力的女性角色奠定了市場基礎。

儘管《琅琊榜》已播出多年，但「霓凰郡主」在過去2年內仍頻繁被網友提及，特別是在討論「古裝女將軍」、「巾幗不讓鬚眉」等話題時，該角色常被視為業界標竿。網友普遍認為劉濤賦予了角色一種「自帶勇敢」的英氣，並評價劉濤的霓凰郡主「帥氣刷屏」，不同於以往古裝劇中柔弱的女性形象，她展現了統領十萬邊防鐵騎的威嚴。

No.8 王楚然

尚未播出的古裝劇《烽影燃梅香》，講述王楚然飾演的雙魂少女安久為了尋找失蹤的母親，決定加入控鶴軍。劇中，王楚然挑戰帶有將門氣質與冷峻色彩的女性角色，人設融合了家國情懷與個人命運的拉扯，呈現出完全不同於傳統溫婉閨秀的強悍形象。

此作被視為王楚然拓展戲路的關鍵轉折。相較於過往多偏向情感取向的角色，此次她融入了更多堅韌、果決與肅殺的層次，試圖在「古裝女性角色」中建立起更立體的英氣形象。從已釋出的影像來看，無論是動作戲的氣場掌握還是情緒的收斂表達，都顯示出她正努力從外型優勢走向角色深度，網友認為這將是王楚然證明演技進階的關鍵作品。

No.7 宋軼

2025年熱播的古裝劇《與晉長安》，講述由宋軼飾演的大晉女將軍「黎霜」，與丞磊飾演的敵國世子上演雙強博弈，在戰場與情場糾葛的戲碼。

宋軼所詮釋的是大晉鎮北將軍「黎霜」。她身處邊關軍權體系之中，長年與戰事為伍，角色一登場就自帶戰場歷練出的統帥氣場，與過往常見的閨閣女性形成鮮明區隔。此角色的看點並不只在「能打」。身為守衛大晉邊疆的屏障，黎霜處於朝堂權力最忌憚的位置，她手握兵權，意味著隨時可能被捲入深層的政治角力。因此，宋軼在詮釋時，除了展現果決與剛烈，更賦予了人物對局勢的判斷力與自律克制，讓角色不只是衝鋒陷陣，更有「懂得何時進、何時退」的將領思維。

許多網友認可宋軼展現了不同於以往「清冷白月光」或「大戶人家小姐」的形象，認為其女將軍扮相「超颯」、「英姿颯爽」，並看好其挑戰堅毅角色的勇氣，認為她在劇中掌握堅毅與柔情的平衡點恰到好處。不過，也有部分觀眾批評宋軼身形過於瘦弱，穿上盔甲後缺乏女將軍應有的威嚴與滄桑感。

No.6 趙麗穎

趙麗穎在古裝傳奇劇《楚喬傳》中，飾演「楚喬」。她並非出身即巔峰，而是從奴籍少女一步步在亂世中掙扎，最終逆襲成為「秀麗軍」統帥。趙麗穎在詮釋時，賦予了楚喬一種獨特的「狠勁」，配合乾脆俐落、力量感十足的精準打戲，生動展現了女將軍在戰場上的肅殺與果決，使其一度被觀眾譽為「古裝女將軍天花板」。

若說2017年的《楚喬傳》是趙麗穎在凡間的浴血成長，那麼2024年播出的 《與鳳行》，則讓她將女將軍的形象推向更高的層次。她所飾演的靈界女將軍「碧蒼王」沈璃，以壓倒性的戰力與王者氣場登場，展現出不同於過往從底層奮起的角色路徑。劇中，趙麗穎的動作戲呈現更為沉穩且具威壓感的節奏，相較於《楚喬傳》時期的靈動與狠勁，《與鳳行》的沈璃更強調「收放之間的掌控力」，讓角色多了一層王者的從容與定力。

不少討論將《與鳳行》的沈璃與早期的《楚喬傳》進行對比。網友認為沈璃的將軍扮相更具霸氣與威儀，展現了從「戰士」到「統帥」的氣場升級。

No.5 宋茜

《山河枕》以權力更迭與家國動盪為背景，將人物放進高度壓縮的局勢之中，情感與立場不再只是選擇題，而是必須在生存與責任之間不斷拉扯的決斷。

宋茜在劇中飾演的「楚瑜」，身為衛家遭逢巨變後的靈魂人物，她面對的是權力結構崩塌與外敵入侵帶來的沉重壓力，這使得宋茜的表演呈現出更偏向「內斂型」的路線，她成功詮釋出一位在廢墟中重建家族榮光、於亂世中推動局勢的女性統帥。

隨著《山河枕》於2025年10月30日首播，宋茜的網路聲量在10月底至11月初達到最高峰，單日最高聲量達484筆。這段期間，觀眾針對其將軍扮相的還原度、武打動作的流暢度進行了大量討論。網友認為宋茜的長相俊美，非常符合原著中智勇雙全的女將軍設定。由於宋茜具備深厚的舞蹈功底，其揮槍、舞劍的動作被讚「乾淨利落」、「有力量感」，而非花拳繡腿。

No.4 盧昱曉

盧昱曉在古裝仙俠劇《入青雲》中飾演冷豔女將軍「明意」，她身負頂尖戰力卻身中奇毒，為了尋找解藥與真相，不得不隱姓埋名，化身為柔弱無害的少女，潛伏在同樣腹黑且心機深沉的紀楚（侯明昊 飾）身邊。

「明意」一角極具反差。在人前，她是纖細單純、依賴他人的「小白兔」；在人後，她則是冷靜果決、實力足以橫掃八方的女戰神。初期她多以觀察者的姿態切入，利用偽裝的身分潛伏在局勢邊緣，但隨著陰謀浮現與真實身分的逐步解封，她被迫走向決策核心。這種從「藏鋒」到「露芒」的轉變，不僅是戰鬥力的釋放，更是角色主體意識從孤軍奮戰到守護蒼生的全面覺醒。

《入青雲》讓盧昱曉的古裝形象成功轉型為「深藏不露的成長型強者」。她不以單純的壓場氣勢取勝，而是以逐步建立的決斷力與深不可測的心理成熟度，完成角色存在感的累積，展現出不同於以往角色的冷靜格局與魅力。網友認為盧昱曉束起高馬尾、身披銀甲的樣子非常有威懾力，特別推崇她在將軍扮相下的眼神，認為透出了一種歷經沙場的冷峻與堅毅。

No.3 李沁

古裝劇《一笑隨歌》以權謀與情感交錯為主軸，故事講述李沁飾演的女將軍付隨歌，在刺殺平南王鳳隨歌（陳哲遠 飾）失敗後，兩人從敵對博弈到生死相隨的傳奇歷程。

李沁在劇中為錦繡國第一神射手，表演以內斂且具備「肅殺氣場」的節奏為主，透過精準的眼神戲與細微的動作轉折，讓人物的轉變不是外放式爆發，而是利刃出鞘後的層層收斂，為其演藝生涯增添了一個極具辨識度的角色。

李沁的網路聲量在2025年10月出現爆發性增長，單日最高聲量突破700筆，主要歸功於《一笑隨歌》的劇照與預告片釋出。李沁在劇中飾演的「紅衣戰神」形象，身披戰袍、手持弓箭的冷峻氣質，引發了大規模的轉發與討論。網友認為李沁具備一種「清冷感」與「堅毅感」，這讓她在詮釋女將軍時，能擺脫傳統古裝劇中常見的「少女感」，轉而呈現出一種勢均力敵的暴力美學。

No.2 周也

權謀與家國情懷交織的古裝劇《錦月如歌》，將人物置於生死戰場與身分錯位的多重壓力之中，故事圍繞著周也飾演的傳奇女將禾晏，講述她曾代兄出征戰功赫赫，在遭遇背叛重獲新生後，毅然再度「女扮男裝」深入軍營，從一介無名新兵重新殺回權力巔峰的熱血歷程。

周也的詮釋跳脫了以往的甜美框架，展現出英姿挺拔且內外兼修的層次感。她不僅在動作戲上展現出將軍的威嚴，更透過克制而精準的情緒細節，處理身分切換間的矛盾與對家國大義的守護。這種「由骨子裡透出的帥感」，讓人物成長呈現出厚重且紮實的累積。

網友盛讚周也擁有「絕美骨相」，其清晰的輪廓與凌厲的眼神非常適合束髮與盔甲造型。許多評論認為她的男裝扮相「俊帥不輸陸劇小生」，展現出少年將軍的英勇風采，被封為「最適合演女將星的小花」，也讓周也成功建立差異化標籤，畢竟在95後小花中，能同時駕馭「冷艷美女」與「少年將軍」的人選並不多，這為她開拓了新的戲路。

No.1 田曦薇

冠軍揭曉！答案就是在《逐玉》中，飾演簪花將軍「樊長玉」的田曦薇，她不僅是近兩年網路聲量的第一名，且以超過6倍的聲量輾壓亞軍。不同於將門出身的榮耀或宮廷權謀的浸潤，樊長玉的角色是極致的「草根性」。在故事初期，她僅是一名為了拉扯妹妹長大、在市井中揮刀殺豬的屠戶之女，卻因天生神力與亂世流離，被捲入了改朝換代的戰爭洪流。

她沒有受過正規的軍事訓練，她的刀法是在生存邊緣磨礪出來的，她從最初守護自家豬攤，到守護家門，最後成為守護一方疆土的屏障。在戰場上，她展現出的是一種大開大闔、生猛無畏的「狠勁」，這種不按常理出牌的武力值，讓她從基層小卒一路殺到封王拜將的位置。

網友普遍認為田曦薇成功打破了過往「甜妹」的既定印象，展現出極強的角色塑造力，更對於對其將軍造型給予高度評價，關鍵字集中在「英姿颯爽」、「眼神有戲」、「氣場全開」。觀眾認為她的武打動作流暢且具力量感。

多篇報導提到她在戰場戲份中「被擊飛、持刀搏鬥」的真實感，讓網友評論「這才是真正的將軍」、「緊張到忘了呼吸」，與傳統古裝劇中滴塵不染的將軍形象形成對比，隨著《逐玉》熱播，也讓田曦薇穩居近兩年的陸劇女將冠軍寶座。

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2026陸劇十大女將軍戰神（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年4月22日至2026年4月21日

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