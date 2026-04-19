網民票選古裝陸劇Top 10　僅宋祖兒多劇上榜　《蒼蘭訣》屈居第二

《逐玉》你也被男女主角甜翻了嗎？近年古裝劇真的越來越會拍！不只比誰發糖發得多，還要比角色更有記憶點。從穿越搞笑、到仙俠虐戀，現在的甜寵古裝劇，早就不是只負責讓你看了會戀愛，還可能需要動腦追劇。



除了近期熱度狂飆的《逐玉》，微博網友也票選出一份古裝劇「TOP 10」，不只《蒼蘭訣》穩坐第二，冠軍更是意外黑馬，有你認為的遺珠嗎？

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TOP 10：《千朵桃花一世開》

先從第十名《千朵桃花一世開》說起，由張彬彬、孫珍妮主演，這部走的是「輪迴轉世」的高虐路線。劇情把戀愛拆成好幾世來講，每一世都是不同身分、不同結局，有的甜、有的則悲劇收尾，讓觀眾在「這次終於要幸福了吧？」的期待中反覆被打碎，再重新拼回來。

TOP 9：《長風渡》

第九名《長風渡》則是近年很受歡迎的「先結婚後戀愛」的代表，由「白敬亭」搭檔「宋軼」。一開始看似是被迫成婚的組合，卻在亂世之中慢慢培養出信任與感情。這部特別討喜的地方在於，男女主不是單純談戀愛，而是真的一起成長、一起面對現實壓力，讓甜感更有份量，也更容易讓人投入。

TOP 8：《韶華若錦》

《韶華若錦》由宋威龍、包上恩主演，走的是偏「養成系戀愛」。從少年時期一路鋪陳到成年重逢，情感發展比較慢，但也因此更細膩。再加上整體畫面質感偏唯美路線，對喜歡古風氛圍的觀眾來說，很容易一集接一集追下去。

TOP 7：《國色芳華》

《國色芳華》找來楊紫、李現再度合作，本身話題就很高。這部比較特別的是，它不只是談戀愛，而是把重心放在女性成長與事業線上。女主楊紫一路從困境中翻身，戀愛反而成為加分而不是主軸，讓整體劇情更有厚度，也更符合現在觀眾的口味。

《國色芳華》（《國色芳華》劇照）

TOP 6：《無憂渡》

第六名《無憂渡》由任嘉倫、宋祖兒主演，是少見把「志怪＋戀愛」結合得不錯的作品。劇中以單元案件推進，每個故事都圍繞人與妖的情感與執念，而男女主的感情則在破案過程中慢慢累積。這種「慢熱型甜」雖然不像一般甜寵劇那麼直接，但反而更耐看。

TOP 5：《折腰》

《折腰》由劉宇寧、宋祖兒主演，走的是近年很受歡迎的「敵對變戀人」路線。兩人從一開始各懷心思、彼此試探，到一次次交鋒與相處中慢慢卸下心防，情感轉折自然又有層次。尤其那種明明立場對立，卻逐漸產生依賴與牽掛的過程，更是讓觀眾看得又揪心又上癮。再加上劇情融入權謀鬥爭，讓整體不只是單純發糖，還多了幾分緊張與反轉感，追起來更有刺激感。

《折腰》（《折腰》劇照）

TOP 4：《仙台有樹》

第四名《仙台有樹》由鄧為、向涵之主演，走的是「師徒禁忌戀愛」設定。兩人明明身份擺在那裡、不該動情，但越相處越放不下，那種想靠近又得克制的拉扯感，看得人特別揪心。整體情緒其實是慢慢壓著走，但也因為壓得久，一旦爆開就特別有感，很容易讓人一邊喊虐、一邊又忍不住繼續追下去。

TOP 3：《成何體統》

《成何體統》由王楚然、丞磊主演，特別的是在這份榜單中少數走「輕鬆搞笑」路線。劇情講述現代人穿越進古代宮廷，女主用現代思維在規矩森嚴的宮中「亂入」，不斷吐槽體制、打破常規，製造出一連串荒謬又好笑的反差情節。原本只是求生存，卻意外捲入宮廷權謀，也讓劇情多了點意外發展。整體節奏輕快、笑點密集，追起來完全無壓力，可以說是無腦入坑劇！

TOP 2：《蒼蘭訣》

第二名《蒼蘭訣》由虞書欣、王鶴棣主演，幾乎是近年仙俠甜虐劇的代表作。故事講述法力高強的魔尊意外與小仙女產生連結，兩人被迫「綁在一起」相處，從一開始的互相看不順眼、甚至帶著利用心態，到在一次次共患難中慢慢理解彼此。隨著劇情推進，魔尊冷硬外表下的情感逐漸鬆動，而女主也不再只是單純天真，而是一步步成長，兩人的關係從對立走向依賴，再走向難以割捨的情感牽絆。中後段開始情緒轉折加重，甜中帶虐的拉扯感一路升溫，也讓不少觀眾直呼「明知道會哭還是停不下來」，成為仙俠甜劇中的經典代表。

TOP 1：《唐宮奇案之青霧風鳴》

此份榜單第一名超出乎意料，由白鹿、王星越主演的《唐宮奇案之青霧風鳴》奪下！劇情以唐代宮廷為背景，從一樁樁離奇命案展開，女主捲入宮中權力與謎團之中，在查案過程中逐步接近真相，也一步步揭開宮廷深處的秘密。不同於一般甜寵劇單純談戀愛，這部是「案件帶劇情、感情線慢慢長出來」的類型，男女主在破案過程中從互相試探到建立信任，感情不是直球發展，而是隨著一次次危機累積出來。每個案件都埋有反轉與線索，節奏緊湊不拖戲，也讓觀眾一邊燒腦追案、一邊順手嗑CP，幾乎沒有冷場。雖然奪冠令人意外，但這種「探案＋甜寵」的混搭感特別新鮮，才成功在一票古裝甜劇中脫穎而出拿下冠軍。

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