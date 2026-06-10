袁詠儀遇粉絲圍堵笑容滿面超親民　「零距離」鏡頭逆齡狀態驚人

現年54歲的袁詠儀（靚靚），1990年奪得香港小姐冠軍後迅速轉戰電影圈，成就斐然。1993年，她憑《亞飛與亞基》奪得香港電影金像獎最佳新演員；其後更以《新不了情》及《金枝玉葉》連續兩屆榮登金像獎影后寶座，成為首位連續三年奪得金像獎的女演員，紀錄至今仍為人津津樂道。



袁詠儀（靚靚）。（IG@anitayuenwy）

遇粉絲圍堵全程笑容滿面

近日袁詠儀完成內地綜藝節目《五十公里桃花塢6》的拍攝，返回酒店時被大批粉絲熱情迎接。從網上流傳的影片所見，她剛從酒店旋轉門步出，即被熱情粉絲的鏡頭及歡呼聲迎接。當日她身穿白色T恤配牛仔褲，外搭黑色長外套，打扮簡約隨性。面對粉絲密不透風的包圍，她全程笑容滿面，親切地與粉絲互動，不時豎起大拇指感謝支持；對於粉絲送上的鮮花及信更是全部欣然接收，短短十多步路程已盡顯親民友善的一面，與她年輕時的「火爆」形象判若兩人。

袁詠儀笑容滿面。（小紅書@42982277859）

袁詠儀接收粉絲給的信。（小紅書@4946134309）

年過半百肌膚狀態驚人

不少近距離接觸袁詠儀的粉絲，事後紛紛在社交媒體分享影片，網民留言大讚：「沒有明星包袱，真的很好」、「好美啊」、「皮膚好好啊」、「好可愛啊姐姐」、「靚女」。從現場影片所見，即使面對粉絲幾乎「零距離」的鏡頭，現年54歲的袁詠儀肌膚依然緊緻透亮，狀態極佳，歲月似乎未有在她臉上留下太多痕跡。

袁詠儀皮膚好好啊。（小紅書@Wzr0701）

被張智霖寵成溫柔人妻

袁詠儀年輕時性格剛烈，曾多次傳出「難搞」新聞。她曾在訪問中坦承，年輕時過於自我，不知不覺得罪了很多人。然而這份剛烈，隨着遇上張智霖後逐漸被溫柔化解。二人於1992年因拍攝電影《邊城浪子》結緣，當時張智霖與歌手許秋怡是公認的樂壇金童玉女，但袁詠儀與張智霖合作後互生情愫，最終於1994年公開戀情，2001年步入婚姻殿堂，婚後育有一子張慕童。現如今二人經常出雙入對，恩愛如昔，是圈中公認的模範夫妻。在張智霖多年的寵愛與陪伴下，昔日那個火爆的影后已沉澱成今日溫柔隨和的幸福人妻。

袁詠儀張智霖二人於1992年因拍攝電影《邊城浪子》結緣。（《邊城浪子》電影劇照）