ILLIT傳死亡威脅！狂徒高價買行蹤　威脅將對成員造成永久肺損傷

HYBE旗下廠牌BELIFT LAB女團ILLIT近日疑似在Telegram平台收到針對成員的人身襲擊以及死亡威脅，主要目標成員為YUNAH和MOKA，消息一經傳出後瞬間引發粉絲的嚴重憤怒和擔憂。



HYBE旗下廠牌BELIFT LAB女團ILLIT（微博圖片）

ILLIT驚受死亡威脅

根據瘋傳的群組記錄可知，該組織謀劃趁ILLIT舉辦簽售會、演唱會之際，對組合成員實施人身襲擊，更開出高達500美元（折合約3918港元）的價格從而換取ILLIT成員的行蹤情報。他們計劃從暗網上聯繫韓國人，在現場將浸泡過氯仿、七氟醚這兩類醫用麻醉藥劑的玩偶遞交給成員，使人快速昏迷。甚至公開發布藥劑注射演示影像，揚言會對成員造成永久性肺部損傷，以此進行恐嚇威脅。

ILLIT驚受死亡威脅。（微博圖片）

ILLIT驚受死亡威脅。（微博圖片）

ILLIT驚受死亡威脅。（微博圖片）

粉絲要求所屬社立刻採取行動

為保護組合成員安全，粉絲社群陸續發起大規模檢舉行動，要求ILLIT所屬經紀公司BELIFT LAB，以及其母公司HYBE立即採取行動，加強對成員的保護措施。時至今日，BELIFT LAB與HYBE依舊未針對這起威脅事件對外發布任何官方回應。

HYBE旗下廠牌BELIFT LAB女團ILLIT。（微博圖片）

作案手段存技術漏洞

不過不少網民提出質疑，他們表示氯仿揮發性極強，常溫環境下會快速大量揮發；即便把玩偶浸過該化學藥劑，也很難讓人吸入足以起效的麻醉氣體。反倒是作案人在處理藥劑期間更容易中毒。但另一部分人認為，不需糾結作案手段能否真正實行，關鍵是藝人不該承受這類的惡意恐嚇。

HYBE旗下廠牌BELIFT LAB女團ILLIT。（微博圖片）