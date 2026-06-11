日女星藤田妮可曬娃照被批「考慮過不孕者嗎」　乙武洋匡發文力挺

日本知名模特兒、藝人藤田妮可日前在社群平台分享自己帶著寶寶首次參拜神社的照片，沒想到卻遭部分網友批評「沒有顧慮不孕症患者感受」，意外掀起爭議。



對此，日本暢銷書《五體不滿足》作者乙武洋匡發文力挺，還以自嘲式「地獄哏」反諷，讓網友大讚。

藤田妮可曬娃照卻被批。（X@0220nicole）

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曬首次參拜照 意外引批評

藤田妮可於2026年5月1日宣布迎來第一個孩子。日媒報導，她7日在社群平台發文寫下「第一次參拜神社」，並分享兩張抱著寶寶參拜的照片，畫面中她身穿和服，看起來相當溫馨。

貼文曝光後，吸引不少人留言祝賀。不過留言區也出現部分批評聲音。有網友表示：

妳有考慮過那些因疾病無法生育的人感受嗎？

乙武洋匡發文反諷 網友大讚有力

事件延燒後，乙武洋匡在社群平台轉發相關貼文截圖，並寫道：

大家都在自然地分享自己的照片，但你有沒有想過那些失去四肢的人的感受？……難道你想讓世界變成這樣嗎？

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這則自嘲「地獄哏」貼文迅速引發關注。許多網友認為這番話一針見血，表示「乙武說出這句話時，那種震撼力真的讓人無法反駁」。留言區也開始出現各種幽默造句，例如：「曬美食照片的人，有想過飢餓者的感受嗎？」、「每個人都好好活著，但有想過逝者的感受嗎？」等。

事後，藤田妮可再發文表示，朋友與粉絲看到相關話題後都相當擔心，還特地私訊關心她。她寫道：「社群媒體上似乎到處都在討論我，不過我現在把重心都放在照顧孩子身上，不像以前那樣經常看社群媒體，所以完全不難過。我沒事！」不少粉絲看到回應後也鬆了一口氣，並留言敲碗希望未來能看到更多寶寶相關照片。

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