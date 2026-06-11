港姐季軍袁文靜疑似東京密會新歡　留言區更爆男友中大學霸身份

現年27歲的2025年香港小姐季軍袁文靜，有外貌有身材之餘，私底下亦非常有想法。近日，她於社交平台分享了一段到日本東京出差兼探望朋友的短片。影片中，她毫不掩飾自己對東京的瘋狂喜愛，更直言已經認真考慮將東京當作自己的「第二個家」，隨即引發網民熱烈討論。

袁文靜大讚東京食住俱佳。（小紅書＠袁文靜）

狂讚東京生活性價比遠勝香港

袁文靜透露，這次東京之行的第一印象便幾近完美。她甫下飛機，便在羽田機場大啖日本地道壽司，隨即驚喜發現：機場餐廳的食物不僅水準極高，而且價格竟然與市區無異，完全沒有一般機場「劏客」的陋習，令她大讚日本非常有誠意，亦為接下來的旅程定下了愉快的基調。

隨後，她詳細拆解了自己萌生移居念頭的原因，她坦言：「我真的有認真考慮過，把東京當成第二個家。」因為東京具備了「好吃、好買、又乾淨」的極致優勢，重點是「性價比比香港高好多」，一句話便道出了她對港日兩地生活成本與品質的深刻體會。這次旅程她入住位於東京核心商業區的虎之門酒店，大讚該區「非常安靜，樓下不會有特別多遊客，主要都還是上班族」，由繁囂擁擠的香港瞬間切換到寧靜且充滿秩序的東京社區，強烈的對比讓她對日本的好感度直線飆升。

新歡身份大曝光

除了大談東京的食住玩樂，袁文靜亦在影片中激罕透露了自己近年的工作動向。作為前一屆的港姐季軍，選美頭銜不僅為她打開了幕前的知名度，更成為她強大的社交通行證。她大方承認，因為「香港小姐」的名銜，讓她有機會接觸到更多不同層面的人。

此次飛東京約見朋友。（小紅書@袁文靜）

談到目前的事業發展，袁文靜透露自己已不僅僅局限於傳統的電視幕前工作，近年正積極轉戰數碼媒體與網絡領域發展。而隨着眼界的擴闊，她對身邊朋友的篩選標準也有著一套非常成熟的價值觀：「這個人首先要跟我三觀吻合，並且必須是一個非常高能量的人！」袁文靜更在評論區大爆男友身份，據資料顯示，新歡為倫敦政治經濟學院的金融學博士，如今更擔任香港科技大學金融研究院助理院長，可謂前途無量。

男友學霸身份曝光。（HKUST）