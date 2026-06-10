李泳豪YouTube創香港KOL神話　預估年薪破200萬包鼎爺安享晚年

近期因為「李家風暴」頻頻成為娛樂新聞焦點的李泳豪（豪仔），成功將壓力轉化為動力。其個人YouTube頻道「豪仔 ON AIR」光速衝破十萬訂閱大關，不僅獲《愛回家》劇組齊賀，更有YouTuber估算豪仔年收入有望破兩百萬。

目前李泳豪的個人YouTube不足一個月，訂閱數火速破10萬。（YouTube@豪仔ON AIR）

《愛回家》劇組齊聚慶祝

當日的慶祝飯局氣氛極之熱鬧，出席陣容包括樊亦敏、林淑敏、許家傑、楊明、歐瑞偉、李偉健、許思敏及林鈺洧等。正當豪仔低頭食飯之際，「三太」樊亦敏率先發功打趣道：「依個咪豪仔？點解你喺度㗎？你話一個禮拜拍三條片，你應該好忙㗎喎！」楊明立刻默契補刀：「你仲有時間食飯嘅？」全場隨即爆發熱烈的掌聲與歡呼聲。見到豪仔在網絡界闖出一片天，「大小姐」林淑敏亦不忘趁機「搲撈」，叮囑豪仔下次一定要再請她上節目做嘉賓。

個人頻道15天怒刷150萬點擊

除了有劇組好友瞓身力撐，李泳豪頻道的驚人爆發力亦引起了網絡界的高度關注。近日，有專業YouTuber特別拍片拆解「豪仔 ON AIR」的後台數據，直指其吸金潛力深不可測，稱其為香港「最強KOL」。頻道在開啟營利模式後的短短15天內，影片點擊率就已經怒刷了150萬次觀看數。以目前的YouTube分紅比例保守推算，這半個月已經為豪仔帶來約6萬港元的現金進帳。該YouTuber更笑言，父親李家鼎目前一個月的日常開支不足4萬元，換言之，豪仔現在單靠YouTube的半月收入，就已經絕對養得起爸爸有餘。

有YouTuber發片稱李泳豪為「最強KOL」。（YouTube@SunSun世界）

年薪破200萬化身大台「網絡吸金王」

YouTuber進一步詳細分析，若豪仔能維持目前「一週三更」的高企活躍度及高質素影片，他每個月單靠點擊率的被動收入，最少可穩賺12萬元，這意味著一年下來，基本YouTube分紅就已經高達144萬元。

由於頻道目前仍處於高速成長的「起步黃金期」，隨著粉絲黏著度越來越高，未來勢必會吸引大量廣告商的青睞，包括品牌業配（Sponsor）及線下商演活動邀請。只要頻道能保持這股熱度將流量變現，李泳豪未來的年收入要突破200萬港元絕對不是夢，隨時成為香港演藝圈中成功轉戰網絡的最強「吸金王」之一。