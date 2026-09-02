BIGBANG演唱會2026香港｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

《BIGBANG 2026 WORLD TOUR》演唱會將於2026年11月13日至15日在啟德主場館舉行，會在HK Ticketing公開售票即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

Bigbang香港場11月13日至15日在啟德主場館舉行。（IG@kaitaksportsparkhk）

BIGBANG演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：

2026年11月13日 19:00

2026年11月14日 18:00

2026年11月15日 18:00

演唱會地點：啟德主場館

門票價錢：

🎫企位｜HK$ 3,099（VIP 1）

🎫坐位｜HK$ 2,699（VIP 2）/ 2,399（VIP 3） / 2,099* / 1,899 / 1,699* / 1,299 / 899* / 699*

*包含部分視線受阻位置

公開發售平台 ：HK Ticketing

BIGBANG演唱會2026香港 | 會員優先購票

A.申請成為BIGBANG V.I.P 優先購票資格登記

申請時間：9月2日 11:00 - 9月8日 23:59

申請詳情：Bstage

B.BIGBANG V.I.P 會員優先購票

優先購票平台：HK Ticketing

優先購票時間：9月14日 11:00-23:59

申請要求：6位會員代碼＊

＊您可以在[我的頁面➡️我的會員資格➡️查看會員詳情➡️6位數會員編號]中查看

BIGBANG演唱會2026香港 | Visa 優先購票

A.Visa Infinite卡持卡人專屬

優先購票平台：HK Ticketing

優先購票時間：9月15日 10:00-13:00

B.中銀Visa卡持卡人專屬

優先購票平台：HK Ticketing

優先購票時間：9月15日 14:00-19:00

C.所有Visa卡持卡人專屬

優先購票平台：HK Ticketing

優先購票時間：9月15日 20:00-23:00

BIGBANG演唱會2026香港 | TME QQ音乐、JOOX、酷狗音乐優先購票

優先購票時間：9月16日 11:00-15:00

BIGBANG演唱會2026香港 | Klook優先購票

優先購票平台：Klook

優先購票時間：2026年9月16日下午17:00

BIGBANG演唱會2026香港 | Trip優先購票

優先購票平台：Trip.com

優先購票時間：2026年9月16日下午17:00

BIGBANG演唱會2026香港 | 公開發售

購票平台：HK Ticketing

購票時間：9月17日 12:00起

Bigbang（IG@bigbang_2xx6）

BIGBANG演唱會2026香港｜座位表

座位表（IG@kaitaksportsparkhk）

BIGBANG演唱會2026香港 | 交通

港鐵：

－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭

【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣

【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙