昔日全美最紅童星Tylor Chase淪街頭流浪漢　每週遇警竟屢拒援助

曾演出尼克兒童頻道經典影集「奈德的校園生存指南（Ned's Declassified School Survival Guide）的前童星泰勒蔡斯（Tylor Chase），近日因一段在街頭流浪的影片在網絡瘋傳，引發外界震驚。對此，當年一起演戲的戴文沃克海瑟（Devon Werkheiser）也首度公開發聲，坦言看到昔日夥伴如今的模樣相當心痛。



戴文接受外媒訪問時表示，蔡斯當年是個「敏感、善良又貼心的孩子」，因此看到他如今流落街頭的處境令人十分難受。他透露，自從影集結束後，自己已經將近20年沒有見過蔡斯，但也知道對方長期受到成癮問題及心理健康困擾影響。他坦言，面對這類情況，外人能做的其實相當有限。

泰勒蔡斯Tylor Chase（IMDb）

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「任何曾經接觸過嚴重成癮和心理健康問題的人都知道，如果當事人自己不願意接受幫助，事情會變得非常困難。」戴文說。

他也強調，單純給錢並不能解決問題，「這是一場每天都要面對的艱難戰鬥，需要大量支持、耐心以及時間，才能慢慢回到正軌。」根據他的了解，蔡斯目前仍有家人住在附近，持續關心他的狀況並嘗試提供協助。

對於近期網絡上流傳的大量街拍影片，戴文則呼籲外界停止為了流量拍攝並散布相關畫面。他表示，希望這波關注最終能帶來正面結果，而非只是獵奇圍觀。

「我唯一的希望是，透過這次曝光，能有真正了解這類問題、且擁有相關資源的人出面幫助他，讓他接受治療，重新找回人生方向。我們都希望能看到一個圓滿的結局。」

美國加州河濱市警方先前曾透露，警方平均每週都會與蔡斯接觸至少一次，並多次提供心理健康服務、戒癮治療以及臨時住所等資源，但他至今仍選擇拒絕接受協助。

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