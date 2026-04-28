Justin Timberlake曾被爆醉駕、偷食　妻忍無可忍14年婚姻亮紅燈

荷里活明星夫妻檔謝茜嘉比爾（Jessica Biel）與賈斯汀（Justin Timberlake）婚姻傳出亮紅燈。



外媒報導，賈斯汀先前因酒駕被捕後，讓妻子忍無可忍，已對他下達最後通牒，若再不改變行為，婚姻恐將走向終點。

Justin Timberlake與老婆Jessica Biel的14年婚姻亮紅燈。（GettyImages）

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賈斯汀的爭議行為在2024年6月酒駕事件中曝光。今年3月公開的警方隨身攝影機畫面顯示，他當時在紐約薩格港（Sag Harbor）因未依規定停車及危險駕駛遭攔查，警方發現他身上有酒味、步伐不穩、語氣含糊且眼神渙散。

現場酒測未過後遭上銬逮捕，他一度向警方求情，希望因其名人身分免於被捕，但未獲同意。此案後續以認罪協商結案，法官裁定他需支付500美元罰金、260美元附加費，並完成25小時社區服務。

據「每日郵報」引述消息人士指出，現年44歲的謝茜嘉對丈夫近來的脫序行為感到厭倦，已要求45歲的賈斯汀「好好整頓生活」，否則將選擇離開。知情人士更直言，只要他再犯一次錯誤，謝茜嘉就會「果斷結束這段婚姻」。

兩人結婚14年，育有11歲長子Silas與4歲幼子Phinneas。不過消息人士透露，賈斯汀雖然去年夏天結束世界巡演，卻仍經常不在家，讓謝茜嘉獨自承擔照顧孩子的責任，

她幾乎撐不下去了，也厭倦在公眾面前被拖累與難堪。

另有知情人士指出，賈斯汀一向愛玩、喜歡社交，從過去「超級男孩」（NSYNC）時期就習慣手不離酒，無論是在巡演或經營餐廳時都樂於享受派對生活。據稱兩人當年論及婚嫁時，謝茜嘉就曾要求他收斂，否則不會結婚。

消息人士補充，儘管兩人曾共同經歷許多人生低潮，感情一度更加緊密，但謝茜嘉如今坦言，當兩人分開時，她常常不知道賈斯汀的行蹤與狀態。

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