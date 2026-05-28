林俊傑刪兄嫂合照疑決裂　傳大嫂散播假黑料拆戀情　圖謀繼承身家

林俊傑JJ去年底認愛小20歲的網紅七七，日前他更直擊到赴美參加女友在紐約帕森斯設計學院的畢業典禮，看起來感情穩定，打臉之前的分手傳聞，不過隨後網上又爆出林俊傑的大嫂冒充七七的同學爆黑料，網友更發現到林俊傑將過去微博貼文中與大哥大嫂的合照都刪除。



網友發現林俊傑近期疑似重新整理微博貼文內容，將2025年農曆春節全家拜年照，以及姪女百日宴的部分合照重新編輯，刪除哥哥與大嫂入鏡畫面，僅保留與小姪女有關的照片。而編輯紀錄顯示，相關照片疑似於5月27日被修改，引發粉絲高度關注。

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除了刪照外，也有網友發現林俊傑與哥哥、大嫂微博互相取消關注，林媽媽的帳號也傳出退追大嫂，只保留與孫女互動紀錄。消息曝光後，「林俊傑刪除大哥大嫂合照」迅速衝上微博熱搜冠軍，大嫂的小紅書帳號更被發現已關閉留言功能。

網上瘋傳林俊傑與家人關係生變起因，疑似與他去年公開認愛小20歲女友七七有關。傳聞稱，大嫂曾試圖散播女方黑料，質疑其背景與私生活，意圖拆散兩人，甚至被誇張延伸為涉及「財產分配」問題，指大嫂盼林俊傑維持單身，好讓哥哥的小孩未來有機會繼承其龐大財產。

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不過相關說法並無任何實質證據，也有不少粉絲認為傳聞過於離譜。支持者指出，林俊傑的大哥本身是新加坡金融圈高階主管，外傳擔任銀行副總裁，經濟條件優渥，不太可能覬覦弟弟資產，認為外界過度腦補，「刪照很可能只是為保護家人隱私，不該急著替哥嫂定罪」。

林俊傑與哥哥林俊峰同台演出。（Facebook@林俊傑 JJ Lin）

林俊傑在其他社交平台如IG及Facebook上，過往與兄嫂的合照目前仍完整保留，顯示微博刪圖未必代表家族失和。另一派網友則推測，林俊傑可能只是例行性整理微博版面，無須過度解讀。

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