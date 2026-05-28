林俊傑刪兄嫂合照疑決裂　傳大嫂散播假黑料拆戀情　圖謀繼承身家

撰文：聯合新聞網
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林俊傑JJ去年底認愛小20歲的網紅七七，日前他更直擊到赴美參加女友在紐約帕森斯設計學院的畢業典禮，看起來感情穩定，打臉之前的分手傳聞，不過隨後網上又爆出林俊傑的大嫂冒充七七的同學爆黑料，網友更發現到林俊傑將過去微博貼文中與大哥大嫂的合照都刪除。

網友發現林俊傑近期疑似重新整理微博貼文內容，將2025年農曆春節全家拜年照，以及姪女百日宴的部分合照重新編輯，刪除哥哥與大嫂入鏡畫面，僅保留與小姪女有關的照片。而編輯紀錄顯示，相關照片疑似於5月27日被修改，引發粉絲高度關注。

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除了刪照外，也有網友發現林俊傑與哥哥、大嫂微博互相取消關注，林媽媽的帳號也傳出退追大嫂，只保留與孫女互動紀錄。消息曝光後，「林俊傑刪除大哥大嫂合照」迅速衝上微博熱搜冠軍，大嫂的小紅書帳號更被發現已關閉留言功能。

網上瘋傳林俊傑與家人關係生變起因，疑似與他去年公開認愛小20歲女友七七有關。傳聞稱，大嫂曾試圖散播女方黑料，質疑其背景與私生活，意圖拆散兩人，甚至被誇張延伸為涉及「財產分配」問題，指大嫂盼林俊傑維持單身，好讓哥哥的小孩未來有機會繼承其龐大財產。

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不過相關說法並無任何實質證據，也有不少粉絲認為傳聞過於離譜。支持者指出，林俊傑的大哥本身是新加坡金融圈高階主管，外傳擔任銀行副總裁，經濟條件優渥，不太可能覬覦弟弟資產，認為外界過度腦補，「刪照很可能只是為保護家人隱私，不該急著替哥嫂定罪」。

林俊傑與哥哥林俊峰同台演出。（Facebook@林俊傑 JJ Lin）

林俊傑在其他社交平台如IG及Facebook上，過往與兄嫂的合照目前仍完整保留，顯示微博刪圖未必代表家族失和。另一派網友則推測，林俊傑可能只是例行性整理微博版面，無須過度解讀。

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林俊傑熱戀廣東網紅七七　被爆全靠他牽線　林媽媽已視作未來新抱林俊傑前女友發聲：真是受夠了劈腿仔官宣　指控對方曾一腳踏兩船林俊傑簡單慶45歲生日　身體多次敲響警鐘稱自己生命的沙漏加速了林俊傑公開認愛女友七七｜女方小腹微凸疑似懷孕　經紀公司咁回應

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