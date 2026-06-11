里安納度投資環保鞋品牌公司虧損超3000萬　帳上現金僅剩不到8萬

荷里活影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）近年積極投入環保事業，不過他支持的一家純素環保鞋品牌如今卻陷入財務危機。



最新財報顯示，該公司累計虧損已超過290萬英鎊（約3000萬港元），帳上現金更只剩7355英鎊（約7.7萬港元），經營狀況引發關注。

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）近年積極投入環保事業，不過他支持的一家純素環保鞋品牌如今卻陷入財務危機。（GettyImages）

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里安納度是英國環保鞋品牌 LØCI 的主要投資人之一。該品牌主打100%無動物成分的純素鞋款，使用回收竹材、泡棉與橡膠製作，每雙售價約160英鎊（約1700港元），並標榜每雙鞋可回收再利用多達20個來自地中海及非洲東岸海域的塑膠瓶。

憑藉環保理念與時尚設計，LØCI曾受到不少荷里活明星青睞，包括班艾佛列克（Ben Affleck）、蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）與伊娃朗格莉亞（Eva Longoria）等人都曾穿著其鞋款。此外，饒舌天后妮姬米娜（Nicki Minaj）也是投資人之一，甚至推出聯名系列商品。

然而根據最新公布的財務報告，負責經營品牌的Wild Loci Ltd累計虧損已達290萬4888英鎊（約3000萬港元），同時積欠債權人93萬1130英鎊（約980萬港元）。報告也指出，公司目前主要仰賴總額517萬英鎊（約5400萬港元）的投資資金支撐營運。

此外，公司已連續兩年延遲提交財務報表，也未能準時繳交法定要求的年度確認聲明，面臨遭英國公司註冊處除名的風險。英國政府網站也警告，未依規定提交相關文件屬刑事犯罪，董事可能面臨罰款處分。

為刺激銷售，LØCI目前正大幅折扣促銷，多款鞋款祭出半價優惠，其中包括品牌經典的「Origins」系列，以及Nicki Minaj聯名推出的「Barbie Dangerous」與「Itty Bitty Piggy」等鞋款。

當年里安納度宣布投資LØCI時，品牌創辦人 Emmanuel Eribo 曾大讚他與品牌擁有相同理念，並形容他的加入是一大福音。而里安納度當時也表示，很自豪能投資一家致力於降低環境衝擊、推廣無動物傷害與道德製鞋理念的品牌。

不過隨著財務壓力持續浮現，這項被寄予厚望的環保事業未來能否成功翻身，仍有待觀察。

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