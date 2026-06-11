江𤒹生被金庸次子讚有楊過氣質　盧瀚霆獲配演東方不敗獲封神配對

著名製作人施仁毅近日在社交平台分享，早前與金庸次子查傳倜出席「香港電影編劇家協會」春茗，席間經友人引薦認識MIRROR成員AK江𤒹生。施仁毅以「#IP的故事 假如MIRROR演出金庸電視劇」為題發文，透露查傳倜長年定居內地，對MIRROR不甚熟悉，當下向他詢問來人身份，他回覆此人是姜濤的同隊成員，查傳倜看後覺得江𤒹生神韻頗有楊過氣質，好奇他換上古裝會是何等模樣。施仁毅亦認同MIRROR不少成員適合參演金庸武俠劇，除江𤒹生外，柳應廷與楊樂文同樣十分適合武俠造型，帖文一出即掀起網民熱烈討論。

三人合照。（Facebook@施仁毅）

姜濤楊過成焦點

施仁毅隨後更以AI生成方式，為MIRROR十二子逐一配對金庸武俠角色，言明「十二人，十二種截然不同的氣質、氣場、螢幕魅力，對應金庸武俠世界裏，十二種經典江湖人格」。配對結果中，最受注目的莫過於「人氣王」姜濤獲配《神雕俠侶》楊過一角。施仁毅形容姜濤天生帶有「少年叛逆、絕世風流、又柔又剛」的主角光環，年少爆火、天資絕頂，性格敏感深情、個性張揚，其少年破碎感、頂流氣質及舞台上的絕世風采，正是楊過「神雕大俠、風流而癡情」的現代投影，獲不少網民大表認同，網上更已流傳不少姜濤的楊過古裝造型，獲讚帥氣十足。

MIRROR十二子古裝ai圖。（Facebook@施仁毅）

粉絲ai的姜濤版楊過。（Threads@Xiakie）

十二子各展武俠命格

隊長楊樂文獲配《天龍八部》蕭峰，因他沉穩、擔當、有領袖氣度，是團隊的定海神針；陳瑞輝演段譽，溫文儒雅、斯文紳士有貴氣；江𤒹生演慕容復，冷峻孤傲、外表完美內心執着。柳應廷則演虛竹，佛系低調但實力深厚；王智德演林平之，清冷執着追求完美；陳卓賢演《倚天屠龍記》張無忌，溫柔不爭但潛力無限；呂爵安演《鹿鼎記》韋小寶，機靈搞笑人緣好，被形容為「現代版化身」。

盧瀚霆東方不敗獲封「神配對」。（《東方不敗之風雲再起》電影劇照；IG@ansonlht）

其餘成員配對同樣精彩

邱士縉演《射鵰英雄傳》郭靖，踏實勤奮默默耕耘；李駿傑演《絕代雙驕》花無缺，精緻溫柔仙氣爆燈；邱傲然則橫跨《神鵰俠侶》及《倚天屠龍記》演少年版張三丰，靈動跳脫悟性極高。至於盧瀚霆，施仁毅直言全隊只有他撐得起《笑傲江湖》東方不敗一角，妖冶華麗、雌雄莫辨、氣場極致，獲網民激讚「神配對」。

江𤒹生演《天龍八部》慕容復。（《天龍八部》電視劇劇照；IG@_kisang_）

網民熱議小龍女人選

帖文引發網民踴躍討論，有人留言提議若AK演楊過，「林愷鈴乃小龍女不二之選」，施仁毅回覆大讚林愷鈴有氣質，但笑指她曾自認「比較男人婆」。