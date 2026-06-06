李盛林牧師安息禮｜撐拐杖學生：好爸爸兼好老師　冀阿MO早渡難關

【阿Mo /Mo爸 / 李盛林】約四年前因MIRROR紅館演唱會墮屏幕事故受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父李盛林牧師今年4月25日因病離世，享年71歲。



李盛林安息禮今早（6日）10時於尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉辦，約中午12時完結，有逾百市民到場悼念。與李盛林相識20年、其神學院學生即使行動不便，需以拐杖助行，亦堅持從青衣到尖沙嘴出席安息禮，希望送別李最後一程。他表示李牧師是一位受人尊敬的好老師及好爸爸，從其身上學習到不少，寄語李牧師的兒子阿MO可以渡過難關。



李盛林長子李啟旻手捧父親遺照準備登上靈車。（黃寶瑩攝）

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神學院學生讚李盛林為人正直、受人尊重

家住青衣的陳先生表示，約20年前認識李牧師，當時是其學生。他形容李牧師為人正直，受人尊重，啟發及加深不少學生對聖經的領悟。陳先生又認為，李牧師除了是一位好老師外，亦是一位好爸爸，讓同樣身為人父的陳先生從李牧師身上學習到不少，寄語李牧師的兒子阿MO可以渡過難關。

係一個好大嘅打擊。 陳先生

陳先生表示，約20年前認識李牧師，當時是其學生，形容他為人正直，受人尊重，啟發及加深不少學生對聖經的領悟。（黃寶瑩攝

對李牧師逝世感到「好大打擊」

陳先生稱，當初知悉李牧師逝世後，心情激動，「係一個好大嘅打擊」，典禮開始時他心情亦十分複雜，至典禮後才慢慢平復，受訪期間，陳先生一度哽咽。

他又說，今早下雨，加上自己不良於行，需借助拐杖前來，原以為需較遲到場，慶幸最後及時趕到，悼念李牧師。

盧小姐（中）認為這個世代需要學習李牧師為父之心。（黃寶瑩攝）

學生：李牧師為父之心值得學習 遇到困難勿放棄

盧小姐一行人則於10年前認識李盛林牧師，是其神學院學生。她認為，李牧師對神學十分認真，他教導的查經軟件很有用，他們至今仍在使用。另外，記憶中的牧師很溫柔，對傳教充滿熱誠，亦重視神的說話。

另外，盧小姐認為，這個世代需要學習李牧師為父之心，認為他成為了小兒子（MO）的支撐，一直支持阿MO，令他的兒子亦沒有放棄自己，「遇到困難係唔好放棄大家囉。」

條路唔容易囉，李盛林牧師係生命一個好好嘅見證。 教徒何先生

教徒何先生指從80年代開始認識李盛林牧師，又指李盛林是他的婚前輔導員。（黃寶瑩攝）

教徒視李牧師為好榜樣

教徒何先生80年代開始認識李牧師，李是他的婚前輔導員。他表示，以前在異地遇上困難，第一時間想起李牧師，獲得對方不少協助。他希望向李的家人說：「條路唔容易囉，李盛林牧師係生命一個好好嘅見證，亦係好好嘅榜樣。」