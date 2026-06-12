「玉蘭油姐姐」Danielle凍齡有術曬三代同堂照　15歲女兒樣貌曝光

撰文：河伯
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擁有愛爾蘭、中國及馬來西亞三國血統的混血名模Danielle（Danielle Graham），在吉隆坡出生，求學時期已被發掘成為模特兒，其後獲安排到香港發展全職模特兒事業。憑着標緻深邃的五官與高挑身形，她甫出道便迅速在亞洲模特兒圈中脫穎而出，先後擔任玉蘭油、連卡佛及周生生等多個知名品牌的代言人，其中為Olay拍攝的廣告更成為經典，清純脫俗的形象深入民心。

「玉蘭油姐姐」Danielle拍攝廣告圖片。（小紅書圖片）

淡出幕前轉型KOL

2001年，她獲選為「香港十大模特兒」之一，與琦琦、馬詩慧等前輩齊名。除了在T台上發光發亮，她亦曾涉足影壇，2002年與謝霆鋒、馮德倫等合作電影《異靈靈異2002》，更獲邀參演王家衛為國際音樂人DJ Shadow執導的《Six Days》MV，與張震合演男女主角，星途一片光明。事業如日中天之際，Danielle選擇了家庭。2009年，她與馬來西亞銀行界才俊Patrick Khoo舉行了一場耗資近500萬港元的世紀婚禮，婚後淡出幕前，育有一子一女，分別是現年約17歲的兒子及15歲的女兒Sophia。惟這段婚姻於2016年劃上句號，恢復單身的她並未因此氣餒，一邊獨力照顧一對子女，一邊重新投入工作，更轉型成為KOL，現時活躍於小紅書，定期分享健康美食、瑜伽及日常生活點滴，積極樂觀的態度獲得不少粉絲支持。

Danielle Graham。（《異靈靈異2002》電影劇照）
Danielle享受美食。（IG@daniellepeitagraham）

凍齡美貌驚艷網民

近日Danielle在社交媒體分享多張家庭用餐的相片，三代同堂慶生，場面溫馨。從相中所見，現年已屆中年的她保養得宜，皮膚白滑緊緻，歲月彷彿未有在她臉上留下太多痕跡。不少網民紛紛留言激讚：「你總是那麼溫柔！多麼幸福的一家人！」、「歲月從不敗美人，從年輕美到現在」、「超漂亮」，足以見得這位一代名模的凍齡功力。

三代同堂慶生。（IG@daniellepeitagraham）

女兒Sophia長相曝光

然而，照片中最吸引外界目光的，是Danielle年僅15歲的女兒Sophia。 Sophia擁有一頭烏黑長髮，臉龐圓潤飽滿，散發着濃厚的東方古典氣質，與媽媽Danielle充滿西方立體感的外貌形成強烈對比。網民紛紛表示，Sophia模樣清秀，同樣甜美可人，但五官之中僅眼睛與媽媽相似，其餘偏向更像生父，驚嘆「爸爸基因太強大了」。

大合照。（IG@daniellepeitagraham）
Danielle與女兒Sophia合照。（IG@daniellepeitagraham）
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