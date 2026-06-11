佘詩曼孖陳山聰兒子過二人世界　被契仔送情書兼爆護花金句冧到暈

四料視后佘詩曼（阿佘）在演藝圈中人緣極廣，而她更是好友陳山聰現年5歲兒子陳霆軒（Jaco）的「超級契媽」。昨日（10日）阿佘在社交平台甜蜜分享了她早前與契仔單獨「約會」的溫馨點滴。沒想到平時在銀幕上氣場強大的「女王」，面對陳霆軒的甜言蜜語攻勢竟然毫無招架之力。阿佘更笑言，這場短短的二人「約會」，自己全程被這名5歲小紳士冧到暈頭轉向，心甘情願「連輸兩局」！



眾所周知，佘詩曼是好友陳山聰兒子陳霆軒（Jaco）的「好契媽」。（IG@jaco_chan_aj）

超市買糖打破「5件禁令」 阿佘甜笑認輸

佘詩曼在帖文中透露，有一天她突然心血來潮致電陳山聰，笑問對方：「你敢唔敢俾我單獨帶契仔出去呀？」 在獲得好兄弟爽快答允後，阿佘隨即親自駕車前往陳山聰家中接陳霆軒，正式展開這場充滿期待的「母子二人世界」。

佘詩曼帶上契仔陳霆軒去過「二人世界」。（IG@jaco_chan_aj）

一上車，貼心的契媽阿佘便率先關心陳霆軒會不會肚子餓，並主動提出除了吃飯，還可以帶他去買玩具或糖果，陳霆軒聽到後開心地選擇先去買糖。

佘詩曼帶契仔陳霆軒去超級市場買糖。（IG@charmaine_sheh）

兩人抵達超級市場後，5歲的陳霆軒馬上展現出小大人的模樣，自己推著購物車四處興奮選購。原本阿佘為了不讓契仔吃太多零食，明文規定「只可以買5樣東西」。怎料陳霆軒智商在線，一邊拿零食、一邊用那電力十足的純真微笑望著阿佘。在「微笑炸彈」的攻勢下，阿佘瞬間心軟大破功，眼睜睜看著陳霆軒最終選了10樣東西，讓她無奈又好笑地宣布：「我輸1:0！」

陳霆軒一邊微笑一邊拿東西。（IG@charmaine_sheh）

在「微笑炸彈」的攻勢下，阿佘瞬間心軟大破功，眼睜睜看著陳霆軒最終選了10樣東西。（IG@charmaine_sheh）

Pizza店驚現「I love you 1000」催淚彈

買完戰利品後，兩人來到陳霆軒最喜歡的Pizza店用餐。阿佘形容，陳霆軒一進餐廳就猶如回到自己主場一樣熟悉，不但主動向店員索取顏色筆和貼紙，席間更開心地一邊吃東西、一邊不停和契媽聊天，現場氣氛相當愉快。

後來佘詩曼帶陳霆軒去到他最喜歡的Pizza店用餐。（IG@jaco_chan_aj）

陳霆軒在張紙上寫上「I love you」遞到佘詩曼面前，令她大為感動。（IG@jaco_chan_aj）

吃到一半，陳霆軒突然神祕地將一張紙推到阿佘面前，阿佘定睛一看，發現上面竟然寫著 「I love you!」，令她大為感動。未幾，電力十足的陳霆軒更在字句後面親手加上 「1000」，表示自己愛契媽「1000倍」那麼多！此舉讓阿佘直呼再次被契仔徹底融化，笑稱「我又輸俾佢，2:0！但係真係好正，人細鬼大～」

佘詩曼則回應稱「I love you，too.I love you three..I love you four.」，哄到陳霆軒要那張紙遮住個面。（IG@jaco_chan_aj）

陳霆軒更在字句後面親手加上 「1000」，表示自己愛契媽「1000倍」那麼多！（IG@jaco_chan_aj）

5歲小紳士爆金句護花：呢啲嘢梗係男仔做

除了懂得甜言蜜語外，年僅5歲的陳霆軒在「約會」尾聲更展現了極其細心與霸氣的男孩子氣概。當時兩人在超級市場買了一大袋東西，雖然那個購物袋幾乎有陳霆軒半個人般大，但他仍然主動提出幫忙拿取。即使阿佘心疼契仔、表示自己可以代勞，陳霆軒卻非常堅定地拋出一句極具男子氣概的童言童語：「呢啲嘢梗係男仔做㗎啦！」這句護花金句一出，頓時讓阿佘大感開心，更在貼文最後留言道：「你哋話係咪好正先！ @jaco_chan_aj I love you x 10000」