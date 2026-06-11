「百億新抱」吳千語4層豪宅內部大公開　粉色梳化名畫處處顯心思

現年32歲的吳千語（Karena），2023年與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚後，正式躋身豪門，成為外界口中的「百億新抱」。婚後二人移居上海，吳千語並未完全息影，仍積極經營演藝事業及直播工作。



吳千語（Karena）與施伯雄（Brian）。（IG@karena_ngs）

吳千語深度參與愛巢設計

近日，兩夫婦接受內地家居雜誌訪問，首度公開位於上海的4層高獨立別墅愛巢，奢華內景曝光後隨即成為全城熱話。吳千語與施伯雄於意大利托斯卡納完婚後，便搬進這棟帶花園的四層別墅，並幾乎將整棟空間徹底重塑。吳千語更深入參與每個環節，從整體空間佈局到家具篩選、燈光配置，乃至藝術品陳設，無一不親手把關。在他們眼中，「家」並非需要刻意營造儀式感的場所，而是一個能令人全然放鬆、悄然恢復能量的空間。

吳千語深度參與愛巢設計。（小紅書影片截圖）

客廳藏甜蜜秘密

吳千語表示，客廳設計的初衷是為了招待朋友，同時保留空間的呼吸感，整體以溫潤白色牆面搭配深色家具，營造溫暖舒適氛圍。當中最搶眼的莫過於一張粉色的弧形梳化，她形容這張梳化「像一個擁抱的感覺」。客廳另一亮點，是牆上一幅由英國藝術家Jack Penny創作的畫作，吳千語笑着向鏡頭揭示「秘密」：「大家有發現甚麼嗎？這個人有沒有一點長得像我老公？」她指着畫中那個有着捲髮、正在打高爾夫球的男人，甜蜜地說：「捲毛、天天打高爾夫，就是他！」間接透露施伯雄的日常愛好，也讓這幅藝術品意外成為二人的愛情見證。

吳千語愛巢客廳。（小紅書影片截圖）

客廳藏甜蜜秘密。（小紅書影片截圖）

廚房用料極盡講究

廚房用料極盡講究，從客廳通往廚房的門拱採用來自法國極為稀有的「Breche de Benou」大理石，獨特斑斕的紋理令人驚嘆；西廚中島選用巴西奢華石材「Taj Mahal」配黃銅五金，中廚則配備全套德國頂級品牌Miele家電。主臥則採用深棕色床頭配Frette名牌床品，佈置雅致。吳千語透露，為了家中兩隻愛犬，特意搬到這間設有花園的獨立屋，讓狗狗有足夠空間奔跑玩樂，她愜意地說：「感覺回到家裡，一天的疲憊都可以消除。」

吳千語愛巢西廚。（小紅書影片截圖）

主臥採用深棕色床頭配Frette名牌床品。（小紅書影片截圖）

豪門生活超貼地

雖然居於頂級豪宅，但施伯雄與吳千語兩夫婦的飲食習慣，與普羅大眾並無二致。大宅內特別設有一個專屬零食架，架上沒有名貴食材，反倒整齊放了零食，平實得如同尋常人家。施伯雄自爆最愛吃出前一丁，更公開「宿醉絕配」秘方：出前一丁配煎蛋、兩片午餐肉加一罐可樂。吳千語則最愛營多撈麵，她憶述小時候放學後常去小吃店吃撈麵，笑言營多蒜蓉味濃郁，「食完嘴巴非常臭，一定要即刻刷牙」，但老公笑稱完全不介意。