南部檔案劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《南部檔案》陸劇又名《南部·檔案》，改編自同名小説《南部檔案》。有南派三叔作為編劇，周靖韜為執導，由張新成、丁禹兮領銜主演的一套以奇幻冒險為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《南部檔案》陸劇，由張新成、丁禹兮領銜主演的一套以奇幻冒險為題材的電視劇。（南部檔案官微@Weibo）

《南部檔案》電視劇情大綱

民國初年，南洋海上發生「水鬼望鄉」離奇命案。張海鹽（張新成 飾）與張海蝦（ 丁禹兮 飾）作為南部檔案館的坐辦，奉命前往調查這宗神秘事件。南部檔案館向來專責處理張家內部不便公開的隱秘事務，這次任務本屬尋常外派，二人卻渾然未知，自己早已踏入一個專門獵殺海外張家人的絕命死局。

張海蝦洞悉局勢無法扭轉，為求留下一線生機，以自身性命謀劃破局，將張海鹽送上開往廈門的「南安號」巨輪。這趟歸途波瀾詭譎，危機四伏——輪船之上，一手遮天的軍閥大佬虎視眈眈，單純執着的少年賬房緊隨身旁，還有那位十年未見的至親故人驟然現身。接踵而來的意外，張海鹽只能獨自應付。而當他終於踏上廈門碼頭那一刻，屬於兩個少年的命運，才真正開始轉動。

《南部檔案》改編自同名小説《南部檔案》（南部檔案官微@Weibo）

《南部檔案》播出更新時間｜最新追劇日曆

《南部檔案》電視劇幾時播?《南部檔案》於6月11日18:00播放，一共有33集，由愛奇藝，奇異果TV播放，6月11日，VIP會員18:00更新6集，非會員18:00更新2集；6月12日起，VIP會員每日18:00更新2集，6月23日，VIP會員更新1集；6月24日-6月26日，VIP會員停更，6月27日起，VIP會員每日18:00更新1集。

《南部檔案》最新追劇日曆（南部檔案官微@Weibo）

《南部檔案》演員人物關係圖

張新成 飾 張海鹽（南部檔案官微@Weibo）

《南部檔案》演員

張新成 飾 張海鹽

丁禹兮 飾 張海蝦（南部檔案官微@Weibo）

丁禹兮 飾 張海蝦

姜珮瑤 飾 張海琪

姜珮瑤 飾 張海琪（南部檔案官微@Weibo）

富大龍 飾 莫雲高