肥媽出錢出力籌廿萬助唇顎裂兒童　何國鉦擔任林穎彤港姐提名人

逸傑國際慈善基金會在香港成立至今，力為中國貧困的唇顎裂兒童提供免費矯形手術服務，在過去多年來，逸傑國際慈善基金會已在中國不同地區及城市完成多個醫療活動，成功幫助唇顎裂患兒修復笑容。基金會的成功，全賴一眾志願團隊和善長仁翁的熱心公益和慷慨解囊， 讓患有唇顎裂的兒童重現天真無邪的笑容。



李思捷,胡謂康,鄧鳳賢,張佳添。（公關提供）

「一個45分鐘手術，改變一生」為主題

逸傑國際慈善基金會於2026年6月9日假The Henderson CLOUD 39舉辦2026年慈善籌款晚宴，以「一個45分鐘手術，改變一生」作宴會的主題，並邀請城中明星名人親赴現場支持，一同呼籲各界人士踴躍捐款，藉此引起大眾對患有唇顎裂兒童的關注。現場星光熠熠，胡楓（修哥）、洪永城、何國鉦（Dorian）、孫慧雪、李思捷、林鈺洧、胡曦文、賈思樂、張佳添、樂易玲等均盛裝現身！

場內大合照。（公關提供）

譚俊彥獻唱《與我同在》

視帝譚俊彥擔任表演嘉賓，獻唱《與我同在》，全場掌聲雷動，歡呼聲不絕於耳。隨後在籌款環節中，肥媽獲邀上台即席獻唱，一氣呵成連唱三首歌，成功籌得十九萬港元。她不僅出力，更出錢，現場再加碼捐出一萬元，令善款總額達至二十萬。肥媽的演出瞬間炒熱全場氣氛；緊接顏米羔亦上台獻唱，場面熱鬧沸騰。在眾善長仁翁熱烈支持下，整晚共籌得約五百萬港元善款，讓超過四百位患有唇顎裂的兒童受惠，得以接受手術。

譚俊彥獻唱《與我同在》。（公關提供）

與黃翠如闊別七年再合作

洪永城透露今年已是第二年參與這項善事，更計劃帶同兩位女兒一起行善，傳承家庭式愛心。談到TVB黃金時段即將改革，晚上九點半不再播放劇集，改由他與多年好拍檔黃翠如主持全新旅遊節目《走過歷史大地》打頭陣，洪永城笑言公司「非常聽取民意」，希望新嘗試能獲觀眾喜愛。二人闊別七年再度合作，他坦言起初磨合一般，但很快重拾默契，甚至「有返當年九成功力」，相信能為觀眾帶來新鮮感。這對「舊拍檔」再度合體，瞬間成為娛樂焦點。

洪永城。（公關提供）

修哥爽快答應曾志偉出年再開騷

胡楓（修哥）剛完成演唱會，唱足四個半小時，尾聲略見疲態。他雖坦言「梗係攰啦！」，但仍難掩喜悅，笑說健力士獎狀尚未安放，當日心情非常愉快。對於曾志偉鼓勵他再辦演唱會，修哥爽快答應：「好呀！出年啦！」被問及演唱會門票一票難求，他幽默回應：「我又冇理，因為只係專注音樂。（跳舞呢？）仲跳？都94歲喔！」

胡楓。（公關提供）

何國鉦擔任林穎彤港姐提名人

至於一向活躍於慈善活動的何國鉦（Dorian），特意到場支持籌委會主席鄧鳳賢。新一屆港姐日前進行首輪面試，其中現年25歲、曾任童星的林穎彤（Winnie），其提名人正是Dorian。他坦言多年來常有人邀請他擔任提名人，但他一向審慎：「其實係機緣巧合，因為我從來未做過呢樣嘢。年年都會有啲女仔嚟問我可唔可以做提名人，但係我好揀擇，最重要就係睇佢嘅人品。」他透露與Winnie年前因工作認識，對方主動表示想參選港姐，並邀請他擔任提名人：「我覺得呢個妹妹好有禮貌、態度好、好有勇氣，學歷好高，呢樣都係優勝之處。佢參選嘅原因係好想投身呢個行業，我相信將來佢都可以回饋番畀個社會。」