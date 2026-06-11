郭晉安CEO胞姊自揭童年曾靠摘芽菜賺零用　安仔罕談五億身家傳聞

郭晉安去年宣布離巢TVB後，明顯減產，而他與胞姊郭致因共同創立的保健品牌「草姬集團」於2024年年底成功上市，身家估計高達五億港元。近日，郭晉安的胞姊郭致因開設了個人小紅書帳號，分享了「郭家家訓」！

郭晉安和歐倩怡婚後育有一對仔女。(郭晉安歐倩怡@微博)

郭晉安胞姊郭致因罕分享「郭家家訓」

近日於郭致因個人賬號分享的影片中可見，雖然她已年過六十，但精神狀態極佳，悉心打扮下的她顯得氣質非凡。她的五官輪廓和弟弟郭晉安相似度極高，笑起來兩人簡直一個模子造出來一般。

郭晉安胞姊郭致因罕分享「郭家家訓」。（小紅書＠Gammy致因姐姐）

她在影片中回憶道，自己小時候沒有零用錢，她便會和弟弟一同去街市摘芽菜，還會幫不識字的鄰居讀信寫信，以及到工廠領取外發手工活帶回家加工，從而賺取微薄的零用錢。父母從小教導他們二人「不要去追求一些所謂的成功」，而是要自立自強「學會獨立」。這句家訓，深深影響了她與弟弟郭晉安的整個人生。

郭晉安胞姊郭致因罕分享「郭家家訓」。（小紅書＠Gammy致因姐姐）

郭晉安罕談5億港元身家傳言

而郭晉安近日在訪問中，也罕有提起其高達5億港元的身家的外界傳言。他坦言自己一直有不知道錢花在哪裡的毛病。不論初出道時月薪的六千港元，還是後來年薪達數十萬港元，都始終難以存下積蓄。在他看來，錢財只是用來供自身消費享樂，無法填補內心真正的快樂。他表示：錢只要「足夠用就可以了」。