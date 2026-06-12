MIRROR四子合體「字母哥」　姜濤劇透澳門騷遭邱士縉討包直升機

近日人氣偶像MIRROR成員姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安同Stanley邱士縉一齊現身《Antetokounmpo Brothers Hong Kong Tour》活動與公鹿球星「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）大玩射波遊戲。



姜濤、Ian、Edan同Stanley與「字母哥」大玩射波遊戲。（影片截圖）

邱士縉擊敗「字母哥」直呼寫進CV

一見到偶像「字母哥」，Stanley興奮到當場跪地膜拜更是原地狂跳。厲害的是，他隨後在「Knockout」環節中更是驚喜擊敗偶像！他激動得立刻在社交平台發文炫耀，直呼「要寫進CV」。當姜濤聽聞Edan竟然大膽到去吹「字母哥」的耳朵時，忍不住當場爆笑，直接反問：「你吹到咩？」

Edan大膽去吹「字母哥」耳朵。（影片截圖）

姜濤與呂爵安「1 on 1」單挑

球賽完場後，姜濤與Edan來了一場熱血的「1 on 1」單挑。姜濤當天手感熱到發燙，頻頻外線命中，攻勢凌厲；而Edan最後以一記極其精準的絕殺三分球為比賽劃下完美句點，帥翻全場。另一邊，Ian在罰球線上表現出色，甚至激發了「字母哥」的勝負欲，直接在Ian面前上演了一記震撼全場的「入樽」，將現場氣氛推向最高峰！

姜濤與呂爵安「1 on 1」單挑。（影片截圖）

邱士縉向姜濤撒嬌包直升機請睇騷

活動當天正好撞上Ian的正日生日。雖然這位「壽星仔」賽前就表明願望是「不想再聽生日歌」，但身邊三位好兄弟不僅自己唱完又唱，最後竟然還帶動全場工作人員一起大合唱。聊到即將舉行的澳門演唱會，姜濤大方劇透這次演唱會準備了全新的驚喜。一旁的Stanley聽聞當場向姜濤撒嬌，要對方包直升機請全部人一起去澳門睇騷，場面十分搞笑！