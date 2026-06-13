胡定欣偕醫生老公遊西班牙公然放閃　容光煥發散發人妻光芒超甜蜜

現年44歲的兩屆視后胡定欣（Nancy），自去年10月下嫁外科醫生陳健華（Akin）後，正式過起甜蜜的人妻生活。雖然早前她無預警宣布離開效力長達23年的無綫（TVB）、回復自由身北上發展，但她依然「事業家庭兩得意」。近日，胡定欣在社交媒體大方派糖，分享了五月中與老公甜蜜出巡西班牙巴塞隆拿的旅遊點滴，當中更罕有夾雜恩愛合照，隔著屏幕都能感受到滿滿的粉紅泡泡。

胡定欣夫婦結婚照。（IG@nwuuu）

婚後容光煥發

今次旅程對胡定欣而言可謂意義非凡。兩人再度參觀了興建超過140年的世界級地標——聖家堂。適逢今年（2026年）是建築大師高第逝世100周年，教堂最高主塔「耶穌基督塔」終於正式落成封頂。胡定欣興奮地表示：「開心有機會見證呢個傳奇建築物的興建！」她更感性地將今次旅程與15年前作對比：「2011年自己一個去，2026年有另一半+村民們一齊去，嘻嘻～都係一個有意思嘅見證！」從當年的形單隻影，到今日有實力雄厚的醫生老公及忠實粉絲（村民）溫馨相隨，轉變令人稱羨。

胡定欣15年前自己一個去聖家堂。（IG@nwuuu）

15年後與老公去好Sweet啊。（IG@nwuuu）

粉絲激讚好Sweet

胡定欣的幸福人妻狀態隨即引來大批網民留言祝福，紛紛湧入其社交平台洗版大讚：「你同你老公好襯，有愛情滋潤的你越來越靚靚」、「好sweet，繼續愛，幸福美滿」。網民一致認證，婚後的定欣整個人容光煥發，簡直幸福藏不開！