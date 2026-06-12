IdG偶像女生成軍1周年開騷引搶購潮　感謝會大派福利小卡答謝粉絲

IdG偶像女生成軍一周年一眾一期生於早前齊集apm商場，為7月4日首個專場音樂會《Backyard Live：偶像女生 IdG The 1st 》舉行優先訂票感謝會，讓率先購票的粉絲可以近距離互動，現場氣氛熱烈。當日優先Pro門票僅開售已瞬即引發搶購潮，短短2小時內宣告售罄，令在場粉絲驚呼「咁快賣晒？」為現場簽名會途中IdG企劃人亞拔突然上台高舉起「Sold Out」字牌，令在場的粉絲及IdG團隊興奮若狂，亦為眾女生注入強心針。IdG班長Cindy感動表示：「多謝各位Fans，估唔到感謝會開始一陣就收到預購售罄呢個好消息！太感動了。」

現場氣氛勁熱烈。（公關提供）

成員與粉絲逐一簽名合照盡顯親民

感謝會中，全員遂一出場講述為7月4日專場的準備情況，每位女生正在構思驚喜環節及各自積極加操，盡顯IdG對是次專場的誠意十足！其後IdG Bubbles及IdG Sundae分別獻唱最新作品《一生會講幾多次再見》及《你是我的星》，現場粉絲齊聲應援，場面熱鬧非常。而壓軸環節，當然是回饋優先訂票的一班忠實粉絲。大會為答謝已購票的粉絲們支持，特別印製了全新一套印有IdG偶像女生的23款限量偶像女生小卡，回贈粉絲，當然席間的女生們也大派福利，與粉絲逐一簽名及合照，盡顯貼地親民的溫馨一面。

偶像女生與粉絲逐一簽名及合照，盡顯親民一面，衷心答謝粉絲過去一年的陪伴與支持！（公關提供）

兩隊齊呼籲粉絲著粉藍粉紅營造粉海

活動後，IdG Bubbles及IdG Sundae同時對即將來臨的專場舞台倍感期待。IdG Bubbles表示希望一反以往青春可愛的形象，嘗試走型格路線，例如穿上男裝「反轉Men’s Look」。當問到如只得一張門票，想邀請誰來看，她們異口同聲稱希望可以邀請到她們的唱作女神陳蕾到場觀看。而IdG Sundae則笑稱期待在音樂會加入趣味環節，如「鬥快食雪糕」，為表演增添驚喜。兩隊亦不約而同呼籲粉絲要著上粉藍和粉紅色的代表應援顏色裝扮，齊齊營造壯觀「粉海」。而Cindy補充：「希望到時見到一片粉藍同粉紅海！」及「希望當日可以見到全場燈海。」

IdG Bubbles表示希望一反以往青春可愛的形象，嘗試走型格路線，例如穿上西裝「反轉做男仔」。（公關提供）