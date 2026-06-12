蕭正楠赴美開騷興奮如「放監」　發文向妻兒自保黃翠如一秒篤爆

由蕭正楠（阿蕭）、馬國明（馬明）及曹永廉（阿廉）組成的「型男大叔」組合，近年頻頻北上開騷，愈唱愈受歡迎。組合即將再下一城，於本周六（13日）在美國洛杉磯舉行《超時空型男》演唱會，三人日前正式出發，蕭正楠在社交媒體分享機場短片，全程笑容燦爛，興奮之情溢於言表。



「型男大叔」組合。（IG@edwinsiu）

笑得太開心急補鑊

短片中蕭正楠笑容滿面，渾身散發「放監」般的喜悅，但他似乎意識到「笑得太開心」有危機，隨即在帖文中補鑊寫道：「為咗工作、為咗家庭、為咗未來，只能夠暫時放低條魚同哈。大家見我笑得咁開心，都係為咗迎合工作嘅氛圍，工作完之後我就會即刻返嚟，全程投入照顧你兩個啦！」他更在文末興奮高呼：「洛杉磯我哋嚟啦！」言下之意，自己只是專業敬業，絕對沒有因為暫時撇甩老婆和兒子而暗喜，幽默舉動笑爆網民。

蕭正楠笑容滿面。（IG@edwinsiu）

蕭正楠隔空叮囑放閃

黃翠如（Priscilla）見狀亦毫不客氣留言篤爆老公：「因為先生嘅求生慾太強」，蕭正楠則極速回覆，隔空叮囑：「記得吃飽，同埋餵飽哈哈」，短短一句已盡顯「好老公、好爸爸」的顧家形象。事實上，黃翠如剛與老拍檔洪永城到歐洲拍攝旅遊節目近一個月，回來後便輪到蕭正楠出發賺錢，夫婦二人輪流工作兼照顧家庭，默契十足。

隔空叮囑放閃（@edwinsiu IG評論截圖）

一家三口好幸福啊。（IG@edwinsiu）

因《師奶MADAM》結緣

蕭正楠與黃翠如於2014年至2015年間因拍攝劇集《師奶MADAM》而日久生情，其後大方公開戀情。雖然期間曾發生波折，但蕭正楠一直高調維護黃翠如，無阻二人感情發展。2018年12月，蕭正楠與曹永廉於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲頒「最受歡迎電視拍檔」獎，他在致謝詞時驚喜宣布已與黃翠如結婚，兩人早於同年4月在新西蘭旅行註冊，翌年5月在峇里補辦婚禮，曹永廉與黃祥興擔任伴郎。如今兒子「蕭哈哈」出世後，一家三口生活幸福美滿，蕭正楠的「求生慾」亦似乎愈來愈強。